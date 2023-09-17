溫哥華「民主沙龍」台加史學家從史觀論台灣價值

溫哥華僑務委員張理瑲舉行小型「民主沙龍」活動，邀請台灣和加拿大歷史學家分享台灣地位的珍貴性。前排左起為中研院台史所所長鍾淑敏、張理瑲、卑詩大學亞洲學系教授丘慧芬。後排左起為翻譯家陳進盛、卑詩大學亞洲學系教授杜麥克。（中央社）

中央研究院台灣史研究所所長鍾淑敏日前造訪加拿大 溫哥華，在一場「民主沙龍」活動中，與加拿大卑詩大學亞洲學系教授丘慧芬共同從歷史觀角度來解析台灣地位，凸顯台灣被世界需要的價值。

鍾淑敏和丘慧芬的學術研究中都非常強調台灣的主體性，兩人最新的著作中都點出了台灣自由民主多元的可貴。

鍾淑敏撰寫「日治時期在南洋的台灣人」，探討台灣人遷徙南洋的故事，填補台灣過去被遺忘的移民歷史。根據她的研究，當年台灣人前往印度、印尼、泰國等地，分屬英國、荷蘭、法國、美國殖民統治，因為這種聯繫，讓台灣後來有更多元的變化和發展。

她對中央社說：「以前我們都從中國歷史發展來看台灣，把台灣當成中國的一部分，所以會說台灣被荷蘭人佔據、被日本 人占據、台灣光復了...，這都是用中國正統史觀來看台灣，但從台灣島史出發、從島的地域位置和發展來看，會有更宏觀的論述。」

她說，從東亞太平洋群島系列的縱橫位置來看，台灣是重要的航道樞紐。在大航海時代，歐洲積極與東亞貿易，但當年中國有海禁，因此中國商人會到台灣島與日本商人、歐洲商人會面做生意，那是台灣浮上國際舞台的一個契機。

丘慧芬說，西方研究也是如此看待台灣，他們不會僅以中國中心為出發，而會看待台灣獨特的多元背景。

她對中央社說：「荷蘭人在1624年佔據台灣，就是受貿易驅動所致，換句話說，那時候的台灣就是被世界貿易所需要的，是歐洲、南亞、日本和中國的一個轉站點。17世紀的台灣已經被世界需要，今天的台灣有科技和經貿優勢，同樣也被世界需要。」

台灣是不是一個正常的獨立國家？這個話題一直是國際熱議焦點。鍾淑敏和丘慧芬都說，從歷史角度來看，理所當然台灣是獨立國家。

鍾淑敏說：「從台灣島史的發展來看，這就是事實，只是過去受政治影響，我們的歷史研究中沒有正視台灣地位，我們只讀中國史。」

今年初剛出版「自由的追尋」一書的丘慧芬，在書中描繪了近代思想史家和自由主義者林毓生的學術研究和時代意義。

她說，在時間洪流中，追尋自由民主一直是東西方各民族人類的共通點。

丘慧芬表示，很多人是基於不想碰觸中國忌諱、不想要戰爭，所以不願意深究台灣地位問題，但台灣是華人世界中唯一有百分百自由民主的國度，那些質疑台灣獨立地位的人，應該捫心自問是否認同自由民主的制度。