我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

「選情會倒吃甘蔗」侯友宜紐約僑宴 馬英九二姐到場挺

記者侯俐安／紐約即時報導
國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴，馬英九二姐馬乃西也到場力挺。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴，馬英九二姐馬乃西也到場力挺。（記者侯俐安／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜15日晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴，現場席開40桌、400人擠滿現場，儘管受限場地，但現場支持者揮舞國旗，「下架民進黨」呼喊此起彼落，前總統馬英九二姐馬乃西也到場力挺，侯友宜呼籲支持者返台投票，「機票再貴都要回來」，「你投的不是侯友宜，是中華民國！」

侯友宜晚間先到中華會館拜會紐約傳統僑社，再到喜運來參加僑宴。他在傳統僑社時，意外見到啟發他考上警官學校的聯合報記者李勇。

侯友宜過去曾多次分享，他會考上中央警官學校刑事警察系，是深受聯合報記者李勇撰寫的「中國十大神探」影響，今天在中華會館時，李勇現身，送上他撰寫的「中國十大神探」，表達對侯的支持，侯友宜驚喜又感動。

侯友宜說，早期他看到「中國十大神探」，神探非常英勇，破獲竊盜案，飛簷走壁抓到人，寫的讓我感動，下定決心要當警察，更是非刑事系不念。他說，李勇是開啟他人生道路的導師，李勇時常以書信鼓勵他，但兩人一直沒以見過面，這次終於見到本人，非常感動。

侯到僑宴致詞時說，從執政黨缺蛋、缺電等「七缺」談到和平與戰爭，高呼要守住和平「讓中華民國屹立不搖，對不對」，全場高喊「對」，零星支持者鼓譟「下架民進黨！」侯友宜再喊，「國家只有一個顏色」，僑民們歡呼「藍色！」侯友宜才說，「是青天白日滿地紅」。

現場媒體發現馬乃西在群眾之間，她說，從侯友宜在當市長時就支持他，「愈來愈可愛」，她會返台投票，也相信選情會像倒吃甘蔗。對於是否有和馬英九說今天來挺侯？馬乃西笑說，「好像沒有耶，我們各行其是。」

27歲賴先生是全場少數的年輕人，他說從前侯友宜在當警察時就知道他了，在新北市長任內也做得很好。不過他坦言，由於剛畢業、必須忙工作，年底恐怕無法返台投票。至於同儕挺誰？他說，「感覺...比較支持柯文哲」。

在美國居住30年的國民黨美東支部紐約長島分部成員張佩瓊，不僅14日侯剛抵紐約時，就到甘迺迪機場接機，晚間也現身僑宴。她說，早期在台灣時知道侯友宜，當時在白冰冰命案時，看見侯的正直與努力，總是默默在做，11、12月她一定會返台投票。

國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜晚間先到中華會館拜會紐約傳統僑社時，意外見到啟發他考上警官...
國民黨總統參選人侯友宜晚間先到中華會館拜會紐約傳統僑社時，意外見到啟發他考上警官學校的聯合報記者李勇（左1）。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴，馬英九二姐馬乃西（中）也...
國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴，馬英九二姐馬乃西（中）也到場力挺。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜晚間先到中華會館拜會紐約傳統僑社，現場以舞龍舞獅迎接侯。（...
國民黨總統參選人侯友宜晚間先到中華會館拜會紐約傳統僑社，現場以舞龍舞獅迎接侯。（記者侯俐安／攝影）

侯友宜 投票 中華民國

上一則

洪秀柱籲郭台銘：不要做團結的破壞者

下一則

蘇起：美中都會努力介入台灣總統大選

延伸閱讀

拜會美智庫 侯友宜：對美支持台灣不會視為理所當然

拜會美智庫 侯友宜：對美支持台灣不會視為理所當然
侯友宜會紐約市警局長 取經美國治安管理經驗 未談政治

侯友宜會紐約市警局長 取經美國治安管理經驗 未談政治
侯友宜訪紐約警局 盼借鏡800萬人口大城治安經驗

侯友宜訪紐約警局 盼借鏡800萬人口大城治安經驗
侯友宜抵紐約市警總局 與局長進行閉門會談

侯友宜抵紐約市警總局 與局長進行閉門會談

熱門新聞

魏喬安跪在舞台上當眾脫掉內衣。圖／摘自IG

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

2023-09-10 16:18
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？