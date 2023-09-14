陸生赴台 學士班今年「清零」 交換、研修生翻倍成長

中國暫停學位新生赴台，學士班陸生已於今年6月「清零」。(本報資料照片)

台教育部 公告111學年大專校院境外學生數概況，後疫情 時代，境外生數回流至10.3萬人，最大生源國仍以越南 、印尼為主，過去人數最多的陸生則退居第七。大學端表示，今年6月學士班陸生已「清零」，但112學年秋季班陸生交換生、短期研修生較疫情時期，均翻倍成長。

教育部統計，境外生最大生源國前三名為越南、印尼和馬來西亞。

104學年為陸生赴台全盛期，每年約4.1萬人來台，但隨兩岸交流趨緩以及中方暫緩學位生來台等措施，111學年陸生僅剩3150人，從過去的最大境外生源國退至第七。

疫情影響下，指揮中心曾宣布陸生暫緩來台政策，研修生禁令直到去年底才解除。但當時陸方仍設有防疫措施，加上開放時間匆促，學校難趕上今年春季班招生。

世新大學副校長李功勤表示，去年11月解禁後，實際辦理申請作業時程約一周，世新大學春季班研修和交換生僅34位。年初邊境解封，台灣學校才有機會赴陸宣傳，也讓今年9月秋季班赴台研修、交換生數破百，相較春季班人數翻倍成長。

文化大學統計，上學期研修、交換生僅36人來台，秋季班則已突破200人。但校方也指出，人數僅是剛回溫，全盛時期短期交流加上參訪團等，一學期赴台陸生約可上看1000多人，疫情前也還有1000人的榮景。

文化大學行銷系教授駱少康指出，短期交流的陸生不會是台灣私校生源問題的解方，還是側重雙邊實質交流。近年政治局勢詭譎，比賽交流等也多暫緩，評估未來短期研修生、交換生仍是主要交流管道，但也如同「春暖花未開」，還是希望能藉此恢復學位生赴台。