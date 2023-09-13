吳釗燮：強力影響台選情釀反效果 料中將大打認知戰

台外交部長吳釗燮。本報資料照

台灣明年將舉行總統大選，台外交部長吳釗燮受訪時指出，中國若透過大規模軍演等「強力」手段影響選舉結果，恐造成反效果，他預料中國將利用錯假資訊大打認知戰。

吳釗燮近日在台北的辦公室接受半島電視台（Al Jazeera）專訪時表示，台灣正「密切關注」北京試圖影響大選結果的一舉一動。

記者問到，過去1年以來，中國對台敵意大增，隨著台灣大選接近，北京是否會升高敵對態度？

吳釗燮表示，各界對此看法不一，但台灣民眾和分析人士大多認為，每當中國試圖以強力手段干預台灣選舉，往往都會造成反效果，例如中國在台灣1996年第一次總統直選時試射飛彈，「每一次我們都得經歷這樣的戲碼」。

他認為，中國若是對台灣大選結果感興趣，理應不會再像去年8月聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台或今年4月總統蔡英文過境美國時那樣進行大規模軍演，「如果中國那麼做，我確信民眾將以非常負面的態度看待中國」。

然而，吳釗燮說，中國的決策體系高度集權，所有權力圍繞著中國國家主席習近平，「當然，他是一人定奪，無法取得他需要的所有訊息」。要是他認為台灣選情恐不如中國共產黨預期而做出錯誤判斷，那麼中國可能訴諸軍演或是對台軍事威脅。

他指出，軍事之外，諸如經濟脅迫和「混合戰」（Hybrid Warfare）等中國試圖影響大選結果的其他因素也值得台灣密切關注。他解釋，混合戰並不涉及飛機與軍艦，而是透過傳統媒體及社群媒體對自由的台灣社會進行滲透。

吳釗燮說，為了嚇阻中國對台灣動武的想法，台灣必須有所作為，包括擬訂非常理性且溫和的政策，不讓中國有任何藉口對台發動戰爭。同時台灣也必須武裝自己並且擁有先進能力，才能讓中國了解，對台灣動武並非易事。

除了美國，日本 也是台灣另一個主要的非官方盟友，民進黨也與日本自民黨舉行台日執政黨2加2會議，共商安全議題。半島電視台記者詢問台日合作的新進展。

吳釗燮說，日本是台灣非常要好的朋友，不少民調都顯示，日本是近50%台灣受訪者最喜愛的國家，每逢發生天然災害，兩地政治人物及民眾總會向對方表達慰問與支持。

吳釗燮說，台灣理解台日軍方要就安全問題進行接觸恐存在法律或憲法層面上的限制，但台灣仍努力尋求其他替代方案來促進合作，包括台日國會間的合作、台日執政黨2加2會議等。

吳釗燮還說，日本很清楚台灣安全與日本安全密不可分，解放軍空軍和海軍可以通過巴士海峽或宮古海峽採取行動。當共軍通過宮古海峽就可能威脅到台灣，通過巴士海峽則會威脅到日本。

他指出，日本去年底通過修正國家安全保障戰略等安保3文件，不僅軍事預算增加約1倍，還在部分鄰近台灣的外島加強防禦，這些都是國際社會為嚇阻中國對台動武所做的努力。

至於台灣如何維繫與邦交 國的邦誼，以及與立陶宛 、東歐和捷克之外其他非正式盟友的關係是否有所進展？

吳釗燮表示，台灣珍惜與所有邦交國的情誼，他們在台灣設法加入的國際組織中仗義直言，台灣將持續以讓當地民眾能夠直接受惠的方式來對邦交國提供支持。

他以瓜地馬拉為例，該國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）希望為民眾提供更好醫療服務，台灣和他商討後在奇馬特南戈（Chimaltenango）新建一間醫院，直接造福百姓。

吳釗燮說，台灣的援助模式是直接造福邦交國人民，而不是中國那種非常浮誇的承諾，但最後要不無法兌現，要不令人陷入債務陷阱。他說：「這不是台灣的作風。」

而對於諸如立陶宛等真正有興趣和台灣發展更緊密關係的國家，台灣也會嘗試開展較以往更實質的關係，例如台灣和捷克商定從桃園直飛布拉格的航班，並且正在和立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭等東歐國家討論如何共同協助烏克蘭。

此外，吳釗燮指出，台灣也希望在已有代表處的國家增設辦事處，像是近期在加拿大蒙特婁（Montreal）、義大利米蘭（Milan），以及幾年前在法國普羅旺斯（Provence）、印度孟買（Mumbai）設置辦事處。他表示，增設辦事處使台灣與這些國家擁有較過去更實質的關係。