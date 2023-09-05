賴清德推政績MV 6日召開首場國政發表會

台灣副總統賴清德。(中央社)

民進黨總統參選人賴清德 強打「政策牌」，競選歌曲「路2024」已上架各大串流平台，今天加碼推出政績版MV，賴清德明天將召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，說明國家的理想藍圖和願景目標，帶領台灣一步一步穩健前行。

賴清德競選辦公室今天發布新聞稿指出，賴清德強打「政策牌」，9月陸續推出政見。

影片來源：YouTube 賴清德

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德競選歌曲之一「路 2024-勝選版」，是由金曲作詞人謝銘祐改編自「路」的全新版本，除了原版的台語，更融入客語、阿美語，由謝銘祐及歌手黃珮舒以不同語言交錯演唱，並於上週上架各大音樂串流平台。

郭雅慧說，今天公布的政績版MV，以台灣壯麗的山川美景開場，展現台灣土地之美，回顧過去7年改變台灣的政績，MV中可以看見總統蔡英文 、副總統賴清德、前行政院長林全、蘇貞昌和行政院長陳建仁與所有行政團隊一同為台灣打拚的身影。

賴清德也在分享MV時寫到，過去7年在執政團隊的帶領下，台灣一步一步穩健前行，守住珍視的自由民主、創造繁榮的安定社會。

郭雅慧指出，執政團隊與台灣人民共同走過疫情 時刻、面對全球經濟變局，攜手打造更好的台灣，未來賴清德也將延續腳步、深化基礎，帶領台灣踏上新的征程。

除此之外，她說，競選團隊規劃9月主打政策與政見，不只要回顧過去的政績，更在延續政績的基礎上，持續推出有感政見，向台灣民眾報告未來的國政藍圖。賴清德明天將召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，說明國家的理想藍圖和願景目標，帶領台灣一步一步穩健前行。

郭雅慧說，正如歌詞所述「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，表達出台灣人的勇敢與堅毅，未來賴清德會繼續秉持這樣的精神，帶領台灣邁向更好的明日，團結一致，讓大家一起走向世界舞台，走出屬於台灣的路。