邱毅：郭台銘有「死亡筆記本」 記滿國民黨誰拿了錢

鴻海創辦人郭台銘。 (本報系資料照)

台灣前立委邱毅今天在臉書 透露，據說鴻海創辦人郭台銘 手上有一本「死亡筆記本」，記載著國民黨 內哪些人，過去從他那裡拿了多少錢、受過什麼精彩的招待，其中還不乏最近罵郭罵得很兇的人，不知道郭台銘什麼時候會公佈，拭目以待。

網友在邱毅臉書貼文下留言「百年大黨只出現過一個國民黨最重要的資產，就是郭台銘！再看看他們對郭凶殘狠毒的模樣，真叫人心寒！」、「有就趕快公布一兩項，不要奧戲拖棚，也不用全出，如果真的有，保証國民黨會讓郭當正的」、「這個真的勁爆，讓我們看看那幫人嘴臉」、「拿郭的錢，又不是拿政府的錢，若有對價關係，那郭也別想選了！」

8月31日資深媒體人黃創夏也在臉書「溫馨提醒」，要國民黨權貴小心郭台銘的「死亡筆記本」，指中廣董事長趙少康2019年9月18日曾在網路節目「觀點」中，和資深媒體人尹乃菁聊到，郭台銘曾告訴他，當年和國民黨前主席連戰在各報刊登團結廣告的31位藍營大老中，有人曾向郭拿過錢，數目都很大。

黃創夏在臉書表示，如果當時趙少康說的是有所本的話，那現在很多罵「牛鬼蛇神」見錢眼開的「玉潔冰清之權貴藍」恐要擔心了，若要比翻舊帳，期待郭台銘一怒「掀桌子」。

網友在黃創夏臉書貼文下留言，「郭董正在寫回憶錄」、「這招拿出來絕對重創」、「拿板凳加爆米花可樂，等著看好戲！」、「希望少康能先自爆，別等」、「官場現形記」、「最喜歡看這種黨內互打的劇本」。