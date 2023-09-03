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蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

中央社台北3日電
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

美國對中國發展先進晶片技術「卡脖子」，鴻海半導體策略長蔣尚義今天接受電視節目專訪時表示，雖然這可能會刺激中國加快國產化腳步，但能否成功還是未知，「他（中國）自己做半導體的方式，我相信他們要檢討」。

蔣尚義接受年代新聞台「年代．數字台灣」主持人謝金河訪問，主題為「台灣半導體 前世今生」，分析美國對中實施晶片禁令對產業的影響，並透露當年赴中芯、武漢弘芯，與最後直言「不會再到中國去」原因。

蔣尚義表示，晶圓產業有群聚效應，分散後成本會提高，地緣政治角力的必然結果就是通貨膨脹，但價格往上，對誰都不好；美國的禁令雖會延緩中國相關技術的成長，但某部分來說，反而是刺激中國加快國產化腳步，至於會不會成功，外界都不曉得。

蔣尚義指出，中國約10年前就投入半導體產業，但美國祭出限制是近年的事情，觀察下來，中國未被限制的時候，半導體做得也不成功，「他（中國）自己做半導體的方式，我相信他們要檢討」。

談到過去前往中國，最後選擇離開的經歷。蔣尚義直言，「我沒有被信任」。他以當年在中芯為例說，有中國高級官員要到北京廠區視察，他卻兩度因「非中國籍」，被拒絕參與活動。

蔣尚義過去曾在台積電擔任共同營運長，他談到台積電的競爭優勢時說，台積電最成功的還是商業模式，做決策都很快；加上台灣人多半聰明、勤奮、具創新力、敬業且相當有紀律，這是在台灣成長的人「非常大的優勢」，半導體產業很適合有相關優勢的人來發揮。

台積電 晶片 北京

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