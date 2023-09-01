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眾院軍委會副主席：任何對台攻擊 美國一定堅定回應

記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統1日接見美國聯邦眾院軍事委員會副主席魏特曼訪問團。（圖：台總統府提供）
蔡英文總統1日接見美國聯邦眾院軍事委員會副主席魏特曼訪問團。（圖：台總統府提供）

蔡英文總統今天接見美國聯邦眾院軍事委員會副主席魏特曼訪問團，感謝訪賓長期在美國國會推動各項友台法案，關心台灣的安全議題，並透過來訪展現對台的友誼與支持。魏特曼表示，任何對台灣具敵對、無端的攻擊，美國一定會堅定回應，他們也瞭解台灣在自我防衛方面的努力，包括恢復一年期的義務役。

蔡英文表示，魏特曼和在場多數議員參加的軍事委員會，持續透過舉行聽證會、提出議案等行動，協助擘畫美國強化國防的政策，並且擬定支持盟友保衛民主自由的安全藍圖。當前面對威權主義的擴張，民主夥伴的團結合作更加重要，期待能與美國及更多民主夥伴，一起守護區域的穩定和繁榮。

魏特曼表示，台美關係長遠深厚，且持續更加強健，立基於民主、法治、科技及經濟發展等共享價值，也建立在兩國間的互信、理解及互惠的基礎上。美國國會兩黨都支持增進台美關係，並認為兩國必須共同尋求互惠互利的經濟機會，即雙邊企業能夠相互投資

魏特曼指出，他們深知和平穩定對印太地區的重要性，這也是在此區域的朋友及夥伴們所關注的焦點。將盡一切努力，確保印太地區的和平穩定，而和平穩定是建立在力量的基礎上，對於認為有機會在該區域採取不當作為的勢力來說，力量是最好的嚇阻。因此，他們必須確保兩國間現有的軍售案順利進行，眾議院兩黨議員都會致力確保完成這筆190億美元尚未交付的對外軍售。

蔡英文 眾院 投資

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