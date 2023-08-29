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世界日報攜手加州政府 「阻仇視，迎共榮」論壇30日上線

雙城登場 蔣萬安5提雙城好兩岸好 引李白等唐詩談兩岸

特派記者林麗玉／上海30日電
台北上海雙城論壇30日正式登場，這也是疫情睽違三年後，兩岸重啟雙城論壇實體交流，上海市政府特別由副市長華源擔任雙城論壇主持人，超越過去規格，象徵上海對此次蔣萬安雙城論壇的重視。（記者林麗玉／攝影）
台北上海雙城論壇30日正式登場，這也是疫情睽違三年後，兩岸重啟雙城論壇實體交流，上海市政府特別由副市長華源擔任雙城論壇主持人，超越過去規格，象徵上海對此次蔣萬安雙城論壇的重視。（記者林麗玉／攝影）

台北上海雙城論壇今正式登場，這也是疫情睽違三年後，兩岸重啟雙城論壇實體交流，上海市政府特別由副市長華源擔任雙城論壇主持人，超越過去規格，象徵上海對此次蔣萬安雙城論壇的重視。蔣萬安致詞時，則五度提到「雙城好、兩岸好！」並說「我相信，雙城好、兩岸好的期待，必定可為。」

蔣萬安也引用唐詩提到，兩岸關係恰如「江河行舟」，當然不應該「過盡千帆皆不是」，但是也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中找尋方向，在迷霧中我們要冷靜思維」，「在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話、可以共享的價值。」

蔣萬安今天上午出席雙城論壇致詞時說，「雙城好、兩岸好」他之所以這樣講，是因為上海是一座了不起的城市，台北市則是一座獨特的城市，兩座在歷史上關係甚深的現代化的城市，秉持理性開放進步治理原則，往前走，並且持續維持雙城論壇各項交流領域，「我相信，雙城好、兩岸好的期待，並訂可為。」

蔣萬安致詞也引溫庭筠、李白的唐詩「望江南」、「早發白帝城」等詩句提到，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，但是也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中找尋方向，在迷霧中我們要冷靜思維。

蔣萬安再度表示，「雙城好，兩岸好」，是他今天想要分享的感想，這一趟雙城之行，能順利舉行，並不是想當然爾的容易，必須克服彼此分歧，創造彼此可以對話的空間，尤其重要的事，可以對話，在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話、可以共享的價值。

蔣說，「雙城好、兩岸好」他之所以這樣講，是因為上海是一座了不起的城市，台北市則是一座獨特的城市，兩座在歷史上關係甚深的現代化的城市，秉持理性開放進步治理原則，往前走，並且持續維持雙城論壇各項交流領域，「我相信，雙城好、兩岸好的期待，必定可為。」

蔣也舉俞大維與張愛玲為例，表示他先前在台北參加一場很棒的俞大維紀念展，俞先生的家族幾乎是半部中國現代史的縮影，他在上海讀聖約翰大學，抗戰時期，投筆從戎，抗戰勝利的幕後英雄，後來到台灣，也參加金門的八二三砲戰也受傷，從上海到台北，這是大時代命運，這是個人際遇的選擇。

至於張愛玲，蔣說，來到上海，又讓他想起另一位上海人，對台北、台灣的影響，就是從台北紅回上海的作家張愛玲，張愛玲是在抗戰時期的「孤島上海」成名的，後來卻在台北出版了全集，紅遍華人世界，再在大陸改革開放後，紅回上海。 談這些都是信手拈來，可以想到的現代史上，上海與台北的關係連結，特別在人的身上。

蔣萬安說，大時代會影響個人的命運，但個人的選擇，會影響生命意義與價值。這就牽涉到了一座城市，它要做些什麼？又或者一座城市在大時代裡，可以扮演怎樣的角色，影響時代的巨輪？

蔣萬安提到，台北與上海的雙城論壇，又不僅僅只是城市治理的角色，雙城論壇還在兩岸關係中，具有重要的、關鍵性的指標意義。所以他才說，「雙城好，兩岸好」，尤其在此刻，更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。 當雙城能記取了昔日大時代對個人命運的衝擊，就可以珍惜、理解到和平的可貴；當雙城可以成功的化解分歧，消弭對立，雙贏散發出的連環效應，將無可限量！

蔣萬安在致詞最後再度強調「雙城好，兩岸好」，「我們要有耐心，更要有信心。祝論壇成功，雙城進步。」

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