郭台銘獨立參選 學者曝背棄承諾、加速侯柯聯盟5大風險

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳表示，郭台銘參選有五大風險。包括背棄承諾，影響參選正當性，增加藍白合可能性，還可能被貼上非綠敗選「替罪羔羊」標籤。(記者張睿廷／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 競選辦公室台北時間29日舉行記者會，文化大學廣告學系系主任鈕則勳表示，郭台銘 參選有五大風險，包括背棄承諾，影響參選正當，增加藍白合可能，還可能被貼上非綠敗選替罪羔羊標籤。

紐則勳說，首先是衝擊政治誠信、影響參選正當，國民黨徵召侯友宜的時候，郭在社群寫到要支持侯友宜，現在背棄承諾，會衝擊政治誠信，影響參選正當，中間選民未必埋單。

紐則勳表示，連署數目也是非常大的挑戰，如果連署沒有破100萬，甚至連70萬都沒有，就沒辦法形成很大的政治能量， 反而會被看衰。

紐則勳指出，郭台銘沒有地方組織，他只能挖國民黨組織牆角，建構自己的動員系統，這樣風險會非常非常的大 ，畢竟受制於人。

紐則勳認為，郭台銘參選，侯與柯勢必不滿，反而有機會促使國民黨、民眾黨，侯柯聯盟可能加速 ，郭反而成為侯柯聯盟的催化劑。侯柯聯盟形成，郭台銘將被邊緣化，郭的參選反而導致進退失據的情況 ，非綠選民棄保的決策反而更容易。

紐則勳說，郭台銘參選，恐導致非綠陣營敗選，並成為直接原因，民進黨總統參選人賴清德躺著就當選，從此邏輯來說，郭台銘可能會被貼上非綠敗選替罪羔羊的標籤 ，這對郭台銘來說，一定會是不可承受之重。