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謝長廷說「放射元素有益身體」侯友宜：站著說話腰不痠

記者張睿廷、鄭媁／新北27日電
國民黨總統參選人侯友宜批評，站著說話的人腰都不痠，也不會痛，都沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。(記者張睿廷／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜批評，站著說話的人腰都不痠，也不會痛，都沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。(記者張睿廷／攝影)

日本排放核汙水議題延燒，駐日代表謝長廷在臉書表示，微量放射性元素對身體有益。國民黨總統參選人侯友宜說，站著說話的人腰都不痠，也不會痛，都沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。

侯友宜指出，政府官員有一分證據就說一句話，這樣是不對的，要用國際最高標準看待這件事，然後民進黨政府也應該清楚告訴民眾該麼樣面對，這是政府官員應做的事情。

國民黨立委賴士葆表示，謝長廷把自己當成助日代表，只為日本大哥哥服務。

賴士葆指出，萊豬進口的時候，農業部長陳吉仲對萊克多巴胺的神註解是說，就像人需要吃維他命一樣。這些官員為了其政治利益，把吃毒說成吃補，全然沒有人民的健康福祉把關，蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官，難怪六成以上民意渴望黨輪替。

國民黨立委謝衣鳯表示，一般在醫院健康檢查時，院方都會說明放射性元素對身體無害，但謝長廷怎麼會說是這些放射性元素對身體有益，這樣的邏輯，真是顛倒是非。

謝衣鳯指出，周邊國家對於這次日本排放核廢水，都提出嚴重警告，到底會影響海洋生態、漁產，海鹽到什麼程度，未來都希望日本可加強監控，將風險管制到最低，謝長廷竟未提出質疑，還在說放射性元素對身體有益，這樣的話民眾聽得下去？

駐日代表謝長廷。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

日本 國民黨 核汙水

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日本排核廢水 謝長廷稱「微量放射性元素有益身體」挨轟

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