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高虹安遭訴 林耕仁：在野參選人挺貪污會羊入虎口

中央社新竹市25日電
國民黨新竹市前市議員林耕仁去年在新竹市長選舉中落敗。本報資料照片
國民黨新竹市前市議員林耕仁去年在新竹市長選舉中落敗。本報資料照片

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費被起訴，前新竹市議員林耕仁今天表示，不願見國民黨挺貪污，呼籲在野的3名「總統準參選人」勿羊入虎口。

林耕仁今天在臉書（Facebook）發文表示，總統蔡英文執政7年多來，許多政策執行存在「貪腐」陰影，正是人民期待再次政黨輪替的契機，但可能因為1件貪污案起訴，而讓蔡政府有機會成功解套。

林耕仁表示，「反貪腐」原是在野黨質疑執政者的大殺器，也是民眾拿放大鏡對政治人物的檢視焦點，但高虹安貪污案起訴，竟讓在野的3名「總統準參選人」相挺，等於是嘴裡喊著打貪腐，卻在行動上挺貪污，難以獲得人民信任。

林耕仁說，高虹安涉貪案隨著法院公開審理，相關人證、事證終會攤在陽光下，他不願見熱愛的國民黨深陷挺貪污泥淖之中，迷途知返猶未晚矣，誰先醒悟走回主軸，誰就有繼續挑戰的戰鬥力，否則最後都會「羊入虎口」。

高虹安14日遭北檢依貪污罪起訴，國民黨主席朱立倫受訪說，相信司法會還給高虹安公道；國民黨總統參選人侯友宜15日也說「司法會還當事人一個公道」。

台灣民眾黨主席柯文哲14日開記者會說，相信高虹安絕對沒有貪污企圖。鴻海集團創辦人郭台銘14日在彰化縣表示，相信高虹安的清廉、正直，並用一切力量捍衛清白。

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費被依貪污罪起訴，台北地方法院24日公開抽籤分案，法官蘇宏杰中籤，將與審判長廖建傑及陪席法官王沛元共組合議庭審理。

國民黨 郭台銘 蔡英文

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