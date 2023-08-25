賴清德YouTube頻道粉絲暴增被質疑 競辦：正常導流

賴清德積極經營YouTube頻道，卻被質疑粉絲數異常暴增。圖／取自賴清德YouTube

國民黨台北市議員徐巧芯今天臉書 質疑，民進黨總統參選人賴清德YouTube 頻道粉絲突然大幅增加，是不是有什麼秘密？賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，團隊透過LINE、IG、臉書等平台導流到YouTube，無論頻道的活動宣傳、社群平台的互動或投放廣告，都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也有採取類似宣傳策略。

徐巧芯指出，創立YouTube頻道應該是一開始訂閱最高，然後慢慢遞減，可是賴清德卻和一般認知相反，7月26日到8月9日每天訂閱數都只有幾百人，但從8月10日當天卻激增6千2百多人，且至今每天訂閱數都超過千人。

徐巧芯說，她親自確認了，「真的可以從圖表上看到異常上揚的趨勢」。至於是怎麼做到的還真的不知道，堂堂的民進黨主席、副總統、總統候選人，不會為了大內宣YT，刻意花錢去買粉吧？會嗎？

陳世凱表示，YT訂閱增加除了感謝網友的支持，也分成三個層面。第一，隨著立委候選人的提名完成、地方組織建立，以及信賴之友會成立，其中特別是信賴之友會成立，活動現場都會在門口擺上請參與者加入LINE好友的文宣，加入LINE後支持者也會即時收到YT更新的訊息。

陳世凱指出，第二，當新影片更新上傳，除了有相對應的媒體報導，競辦也同步在各社群平台進行宣傳，譬如官方臉書帳號便有83萬的粉絲、IG帳號則是突破10萬追蹤，支持者便可從各個管道導流至YT頻道，並進行訂閱。

陳世凱表示，第三、針對頻道的活動宣傳、社群平台的互動，或投放廣告，這部分都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也都有採取類似的宣傳策略。