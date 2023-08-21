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深夜震撼彈 繼謝典林後 徐耀昌宣布退出國民黨

記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，日前在鴻海創辦人郭台銘的造勢場上脫口而出「下架國民黨」，國民黨考紀會已發函要求徐耀昌說明。圖／本報資料照片
國民黨籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，日前在鴻海創辦人郭台銘的造勢場上脫口而出「下架國民黨」，國民黨考紀會已發函要求徐耀昌說明。圖／本報資料照片

國民黨籍的苗栗縣前縣長徐耀昌，日前在鴻海創辦人郭台銘的造勢場上脫口而出「下架國民黨」，國民黨考紀會已發函要求徐耀昌說明。徐耀昌也在深夜發出震撼彈，「讓我們就此道別」，宣布退出國民黨。

徐耀昌臉書全文：

「從今天起，我會把黨旗收進我內心最深的抽屜，同志們，讓我們就此道別。」

百年大黨是榮耀，也是遺憾，榮耀的是我們曾在蔣經國總統領導下，打造台灣成為世界的經濟奇蹟；遺憾的是我們在密室政治以及脫離民意的過程中，迷失方向，失去政權，且有多少本黨優秀同志因為孤立無援，黯然消失在政治舞台，提早離席。

「我沒想到的是，有天我也會成為這其中一員。」

我永遠記得鍾東錦一年前走出縣黨部時那天，天空很藍，但藍營支持者的表情很黯淡，他拿著自己的文件箱走出黨部大門，看著自己的看板，被昔日同志所迫，狠心拆下，而且入主縣黨部的人，竟是在2018年縣長大選時，支持綠營候選人的叛將劉政鴻，情何以堪？

我們苦心經營、努力募款，都是為了讓黨工有薪水可以安家，為了讓本黨在苗栗可以永續執政，但中央竟為了少數人的私心，提名一個苗栗縣人連名字都叫不出來的人，且把數十年的同志情誼，無情斬斷，與如今2024總統大選的情形有何不同？提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。

「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」

我的辦公室裡，永遠是一桿國旗，一桿黨旗，左右扶持，永不離棄，但是如今黨的榮耀與歷史，漸漸漸漸地，被遺棄在台灣的正中心。失去政權，也扮演不好在野黨的角色，當我們的從政人員遭到綠營無情打擊、圍剿時，選擇切割，果斷放棄，我們除了震驚與失望以外，竟然無能為力，這些人都是曾為本黨拋頭顱、灑熱血的政壇悍將，黨怎麼捨得？讓他們一一被孤立。

「退出國民黨，是我的決定，國民黨人不能再裝聾作啞，否則輝煌的黨史，都將成為歷史灰燼，無限唏噓。」

在我第一屆就任苗栗縣長時，本黨仍是馬英九總統執政，但黨的無所作為與欲振乏力，讓藍營執政縣市只能孤軍奮戰。財政狀況接近腦死的苗栗，為求發展，只能樽節開支，盡力招商，來自18鄉鎮鄉親的求援呼喊言猶在耳，但為符合歲支平衡，我只能忍痛告訴同志們，共體時艱，一起熬過這捉襟見肘的八年時光，黨既扮演不好在野黨的角色，也讓黨員逐漸失去了光榮感，黨的從政人員不敢掛著黨徽參選，甚至不敢大聲說出，自己代表國民黨。

「少數決策，含血含淚也要盲目的支持下去，黨的前途，可還有希望與黎明？」

收到這紙公文，我雖有心裡準備，但仍感到無比痛心與惆悵，退出我所鍾愛的國民黨，為黨的明天，點亮一盞覺醒之光，縱然視線已模糊，但如果因為我的退出，能讓本黨同志撥開雲霧，看見問題之所在，知曉民意之核心，那我這30年的政壇縱橫，便有了更完美的結局與意義。

再會，再會

衷心所願，藍天常在。

20230820

我是徐耀昌，今天，我選擇退出國民黨。

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