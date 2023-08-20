呼應郭台銘 傅崐萁：豬頭三兄弟將保送大野狼賴清德

國民黨立委傅崐萁。(圖／本報系資料照)

鴻海創辦人郭台銘 日前引用三隻小豬的故事呼籲在野合作。國民黨立委傅崐萁透過臉書表示，三人合作共組在野大聯盟，贏下總統大選，成功政黨輪替，讓台灣走向和平安定；若持續分裂，各自為政，「三隻小豬淪為豬頭三兄弟」將保送「大野狼」賴清德 ，台灣走向動亂，甚至面臨戰爭。希望3人可做出睿智的決定，帶領台灣走向和平繁榮。

傅崐萁深夜以「三隻小豬要逆襲？還是團滅？合作勝選迎和平？逐個擊破臨戰爭？」為題發文指出，距2024總統大選僅剩6個月時間，執政黨的民進黨 早已定副總統賴清德為一尊；反觀在野陣營，即便有6成國民希望政黨輪替，但民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，各據山頭、互不相讓，導致民調全面落後，任何人都無法單獨超越民進黨賴清德。

傅崐萁指出，依目前最新民調顯示，賴清德甚至逼近40%依舊穩坐第一，藍、白、郭三隻小豬分別為18.1%、16.8%、12.1%，換句話說，團結也才能勉強一搏，更何況各自為政。民進黨策略很簡單，誰老二就打誰，各個擊破，讓老二、老三支持度接近，在野陣營無法團結，也無法操作棄保。

傅崐萁說，近日郭台銘以「三隻小豬」寓言故事暗喻例，團結才能「逆襲」大野狼，不團結只會「團滅」全成為大野狼的嘴上肉。藉此呼籲侯友宜、柯文哲「喝咖啡」談整合，對抗民進黨「大野狼」賴清德。

傅崐萁說，首先必須肯定郭台銘拋出在野整合的概念，正如同他在公開場合多次呼籲，希望整合所有在野勢力，團結一致對抗、下架民進黨。國民黨擁有38席立委、執政縣市高達14席，縣市議員367席，擁有龐大的陸軍及組織，但國民黨缺乏空戰能力及年輕族群的支持度。

傅崐萁說，再看民眾黨，雖然立委席次只有5席，執政縣市1席，但柯文哲卻有高聲量空戰實力及深受年輕族群的喜愛，柯文哲所擁有的優勢，正是國民黨所欠缺的。至於郭台銘，深受廣大經濟選民喜愛，沒有政黨包袱，過去成功的公司經營治理，更是有高黏著度的支持者。

傅崐萁說，綜觀三人實力，各有長處，也各有劣勢，若各自獨立作戰，最後將被各個擊破，民進黨繼續執政，兩岸持續兵凶戰危，台海成為東亞火藥庫，但三人合作，將可擊敗民進黨賴清德，成功政黨輪替，符合多數國人期待。他說，千年前的蜀漢丞相諸葛亮就深知只有蜀、吳聯盟，才能與曹魏抗衡。再觀秦國之所以能統一六國，亦是因山東六國各自為政、各懷鬼胎，導致逐一遭強秦併吞。明年的選舉將決定台灣未來的走向，是走向和平安定？還是走向戰爭動亂？全看侯、柯、郭的智慧。