我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

呼應郭台銘 傅崐萁：豬頭三兄弟將保送大野狼賴清德

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁。(圖／本報系資料照)
國民黨立委傅崐萁。(圖／本報系資料照)

鴻海創辦人郭台銘日前引用三隻小豬的故事呼籲在野合作。國民黨立委傅崐萁透過臉書表示，三人合作共組在野大聯盟，贏下總統大選，成功政黨輪替，讓台灣走向和平安定；若持續分裂，各自為政，「三隻小豬淪為豬頭三兄弟」將保送「大野狼」賴清德，台灣走向動亂，甚至面臨戰爭。希望3人可做出睿智的決定，帶領台灣走向和平繁榮。

傅崐萁深夜以「三隻小豬要逆襲？還是團滅？合作勝選迎和平？逐個擊破臨戰爭？」為題發文指出，距2024總統大選僅剩6個月時間，執政黨的民進黨早已定副總統賴清德為一尊；反觀在野陣營，即便有6成國民希望政黨輪替，但民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，各據山頭、互不相讓，導致民調全面落後，任何人都無法單獨超越民進黨賴清德。

傅崐萁指出，依目前最新民調顯示，賴清德甚至逼近40%依舊穩坐第一，藍、白、郭三隻小豬分別為18.1%、16.8%、12.1%，換句話說，團結也才能勉強一搏，更何況各自為政。民進黨策略很簡單，誰老二就打誰，各個擊破，讓老二、老三支持度接近，在野陣營無法團結，也無法操作棄保。

傅崐萁說，近日郭台銘以「三隻小豬」寓言故事暗喻例，團結才能「逆襲」大野狼，不團結只會「團滅」全成為大野狼的嘴上肉。藉此呼籲侯友宜、柯文哲「喝咖啡」談整合，對抗民進黨「大野狼」賴清德。

傅崐萁說，首先必須肯定郭台銘拋出在野整合的概念，正如同他在公開場合多次呼籲，希望整合所有在野勢力，團結一致對抗、下架民進黨。國民黨擁有38席立委、執政縣市高達14席，縣市議員367席，擁有龐大的陸軍及組織，但國民黨缺乏空戰能力及年輕族群的支持度。

傅崐萁說，再看民眾黨，雖然立委席次只有5席，執政縣市1席，但柯文哲卻有高聲量空戰實力及深受年輕族群的喜愛，柯文哲所擁有的優勢，正是國民黨所欠缺的。至於郭台銘，深受廣大經濟選民喜愛，沒有政黨包袱，過去成功的公司經營治理，更是有高黏著度的支持者。

傅崐萁說，綜觀三人實力，各有長處，也各有劣勢，若各自獨立作戰，最後將被各個擊破，民進黨繼續執政，兩岸持續兵凶戰危，台海成為東亞火藥庫，但三人合作，將可擊敗民進黨賴清德，成功政黨輪替，符合多數國人期待。他說，千年前的蜀漢丞相諸葛亮就深知只有蜀、吳聯盟，才能與曹魏抗衡。再觀秦國之所以能統一六國，亦是因山東六國各自為政、各懷鬼胎，導致逐一遭強秦併吞。明年的選舉將決定台灣未來的走向，是走向和平安定？還是走向戰爭動亂？全看侯、柯、郭的智慧。

民進黨 賴清德 郭台銘

上一則

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

下一則

台男在大學校園墜樓身亡 警稱鎖定涉案 疑畏罪跳樓

延伸閱讀

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢
賴清德：台灣是民主國家 而非中國喜歡誰就由誰當總統

賴清德：台灣是民主國家 而非中國喜歡誰就由誰當總統
柯文哲：郭柯配不可能 郭台銘：不組黨

柯文哲：郭柯配不可能 郭台銘：不組黨
中台辦譴責：賴清德過境竄美 是「麻煩製造者」

中台辦譴責：賴清德過境竄美 是「麻煩製造者」

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」曝最新病況創「美最長存活紀錄」

2023-08-15 03:43
鴻海創辦人郭台銘（左三）17日晚參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，包括雲林縣前縣長張榮味（左二）、屏東縣議長周典論（右三）、朝天宮董事長蔡咏鍀（左一）、彰化縣議長謝典林（右二）、台東縣前議長吳俊立（右一）等一起上台力挺郭台銘。(記者胡經周／攝影)

郭台銘邀談整合侯柯未回應 最新民調侯領先柯差距擴大

2023-08-18 02:27

超人氣

更多 >
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨
亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝

亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝