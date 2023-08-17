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中國商務部對台貿易壁壘調查 從2455項增加至2509項

記者陳政錄／即時報導
中國對台灣提出的2455項貿易壁壘調查，中國商務部17日進一步披露，調查項目已增加至2509項。（美聯社）
中國對台灣提出的2455項貿易壁壘調查，中國商務部17日進一步披露，調查項目已增加至2509項。（美聯社）

日前中國商務部對台灣生產的聚碳酸酯，課徵臨時性反傾銷稅後，就今年4月12日時，中方宣布對台灣進行貿易壁壘調查，中國商務部發言人束珏婷說明最新進展情況，表示根據中方初步調查，台灣涉嫌違反世貿組織（WTO）關於非歧視原則、普遍取消數量限制原則等規則，調查涉及產品已從立案時的2455項，增至目前的2509項。

中國商務部17日召開例行記者會，束珏婷說，初步調查顯示，台灣地區對中國貿易限制措施，涉嫌違反WTO關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制」原則等規則。

束珏婷說，中國在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。同時，台灣地區禁止進口中國的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項。

束珏婷指控，受台灣貿易限制措施影響，中國石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別的產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

她說，參與調查的企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對中國的貿易限制措施。下一步，中國調查機關將依據有關規定繼續深入展開調查工作，適時公布最終調查結論。

另，就外界關注，中國是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷回應說，中國商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。

在此之前，中國商務部4月12日宣布，收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，將就台灣對中國貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，調查應在10月12日前結束，或者最晚可延長至2024年1月12日，即台灣總統大選投票前一日。

商務部 WTO 歧視

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