不理侯友宜喊話？郭台銘自美返台 將宣布重要消息

鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘 昨天結束訪美返台，今天將舉辦「郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄」新書發表會，明天將於屏東舉辦首場大造勢，目標衝1.5萬至2萬人，為宣布獨立參選暖身。

郭昨被問到是否要宣布下一步，未正面回應，但透露「有比較重要的」、「會找一個時間，最近跟大家做詳細的報告」。至於侯友宜 的關公影片，郭回應，「我想我沒有看到那段，我不好評論，沒辦法評論」。

郭台銘表示，本次訪美行程向外國政要、智庫人士等，取得一個重要的共識就是「台海要和平」台灣要發展，就要避免戰爭。

郭台銘說，「因為，戰爭傷害的是我們的家園、摯愛的親人，以及台灣的經濟實力及民主成就」，「讓我們一起努力，打造一個和平、繁榮、清廉的美麗台灣」。

郭台銘也預告，今天下午有新書發表會，希望大家可以一起來見證，台灣將來改變的一個過程。

國民黨 全代會後，郭台銘積極拜會國民黨地方勢力，告知參選決定並討論獨立參選連署點。對於何時宣布參選，挺郭人士意見不一，有人認為，郭台銘從5月17日至今已經拖了快三個月，應該趕快宣布，避免支持者散去；但另一方認為，郭台銘應該先繼續行走地方並成立阿銘之友會，累積支持能量再宣布。

據了解，郭台銘訪美之前，確實希望提早於8月中旬前宣布參選總統，現在雖然未排除這個選項，但為了有時間做好準備，有可能選在八二三砲戰紀念日當天，甚至是9月才宣布。 不過，國民黨挺郭地方人士透露，郭台銘的參選聲明已經準備好了，「一定會參選」，只差何時宣布而已。