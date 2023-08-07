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日本前首相麻生太郎弔念李登輝 登五指山看方位

記者丘采薇／台北即時報導
日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝。圖／李登輝基金會提供
日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝。圖／李登輝基金會提供

日本前首相、自民黨現任副總裁麻生太郎率眾議員鈴木馨佑、中西健治訪問台灣，今天下午三時抵達五指山公墓，弔唁前總統李登輝，由李登輝基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲親自迎接。

李安妮表示，除了催生李登輝紀念圖書館，延續台日之間的友好關係也是李登輝基金會非常重要的使命。特別感謝麻生過去對李登輝赴日簽證的協助；當李登輝過世後，時任副首相的麻生也特別到我國駐日代表處致敬，讓她十分感激。

李安妮說，致敬儀式結束時，麻生特別詢問與觀看五指山公墓的周邊環境與視角方位，如此細緻與溫暖的作為，讓她在麻生身上看見父親的影子。

李安妮也指出，目前已委請音樂家創作「李登輝交響樂」，預計2024年台灣推出，並且隔年在東京海外首演。

麻生回應，他曾在1966年隨其外祖父吉田茂來台，當時更曾經謁見前總統蔣介石，印象深刻。而兩國在1972年斷交之後，他曾以自民黨青年局局長的身分來台灣，而此次同行的鈴木與中西也曾經是該局局長。在兩國結束邦交後，自民黨青年局其實扮演著非常重要的角色。

麻生也說，就目前的台日關係、甚至是經常被提起的印太戰略或布局，事實上，背後都有李登輝的影響，他未來會在各層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

晤談結束後，李安妮致贈「李登輝圖書館紀念酒」，特別再次強調維繫台日關係與催生紀念圖書館是基金會的最大使命，請麻生給予指導及鼓勵，落成典禮時，「一定要來當我們的嘉賓」，麻生當場允諾屆時一定出席。

圖書館 眾議員 邦交

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