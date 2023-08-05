台積電董事長接受紐時專訪 不認同「矽盾」一說

台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音。(Getty Images)

「紐約時報」在美東時間4日刊登專訪台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音一文，他在文中駁斥「矽盾」的說法，並認為中國是否入侵台灣，取決於美中如何維持現狀。

台積電 生產全球最先進的微晶片 ，同時位於世界上地緣政治最不穩定的地方之一。這讓美國政界坐立難安，因為台積電主宰半導體產業，是美國不可或缺的企業。

美國政府撥出數百億美元來強化國內半導體業，也資助台積電在美國開展業務，但近40年來，台積電自身也投資 了數十億美元深深扎根台灣。

劉德音說，要複製台積電在台灣的成果會非常困難。他說，要非常努力才有辦法迅速研發、生產出台積電最尖端的晶片，開發一代技術需要多達3000名研究科學人員，因此「我們不能把它放在其他地方」。

台積電已在全球展開擴張行動，美國有兩座工廠正在興建、日本也有一座，可能德國也會有一座。由於美國官員認為美國應降低對台灣製晶片的依賴，這是台積電的因應策略一環。

劉德音今年6月底在新竹的台積電總部接受紐時專訪，當時他剛從美國回台。他說，他大概每3個月都要去一趟美國。

他說：「我們與（美國）國會、商務部、白宮關係都很好，我想他們都知道我們。」

他的說法有點過謙了。美國當初就是為了吸引台積電、爭取台積電在美設廠，才催生了「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act）。台積電在業界的龍頭地位無庸置疑，台灣若發生任何衝突，都有可能阻礙台積電的微晶片流通，導致科技業嚴重停滯，進而危及全球經濟。

正與中國打起貿易戰的美國及其盟國政界領袖，都曾敦促台積電在台灣以外的地方興建生產設施。中國也用盡各種方法想與台積電競爭，不惜動用駭客、竊取智慧財產權並投資數千億美元。

在美國試圖阻礙中國在半導體技術方面取得進展之際，台積電左右為難。2020年，台積電中止了中國華為技術有限公司的訂單，而華為當時是台積電的第2大客戶。劉德音說，台積電仰賴美國技術，因此別無選擇。

他還說：「這可以理解，但支不支持，我們沒有發言權。」

有人提出「矽盾」一說，意指台灣優異的晶片製造能力可嚇阻中國的軍事行動，並贏得美國支持，因為美中都需要台灣的晶片。但劉德音駁斥這種想法。

他說：「中國不會因為半導體而入侵台灣，也不會因為半導體而不入侵台灣。這完全取決於美中：他們要如何維持雙方都想維持的現狀？」

台積電已在美國亞利桑那州投資400億美元興建兩座晶片製造廠，這些晶片將比最先進的產品落後一、兩代。劉德音說，台積電預計本月申請晶片法的補貼。

有些人質疑美國企業是否會願意為了亞利桑那州製造的晶片而支付可能的附加費用，光是台積電在當地的建廠成本就至少比在台灣高4倍。劉德音說，他已告知美國政府，除了晶片法的520億美元補貼之外，還必須向美國企業提供一些誘因來採購美製晶片。

劉德音說：「不這麼做的話，會受到限制…很快就會遇到限制。所以這個正在談。但我想我們還沒有找到解決方案。」負責處理晶片法獎勵措施的商務部不願針對特定企業置評。

劉德音說，2018年，在美國前總統川普執政下的商務部呼籲台積電赴美投資，台積電的數名客戶也私下向他表達台積電有必要在美設廠，他當時感覺局勢正在改變。

他說：「我當時想，或許台積電是時候開始稍微向全球發展了，因為我知道自家技術現在領先其他人，但未來呢？」

沒多久，川普治下的國務院就以國家安全為由開始力邀台積電，並強調先進晶片對F-35戰機等軍事設備的重要性。

劉德音回憶道，當時主管經濟成長、能源和環境事務的國務次卿柯拉克（Keith Krach）說，需要台積電幫忙「促成」美國半導體產業。

劉德音說：「那對我而言也很重要，因為我們65%的客戶來自美國…他們各有不同需求，而我們也有商機。」