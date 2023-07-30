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「幫擠痘痘」彰化色祖父舌吻8歲孫女 摸下體還逼吸奶

記者陳宏睿／台中即時報導
彰化縣一名男子涉嫌猥褻8歲孫女，台中高分院判男子3年6月徒刑。（本報資料照片）
彰化縣一名男子涉嫌猥褻8歲孫女，台中高分院判男子3年6月徒刑。（本報資料照片）

台灣彰化縣六旬男子涉嫌在前年間，趁照顧8歲孫女時，以「幫阿公擠痘痘」為由，強抱孫女後，涉犯強行舌吻、撫摸下體、強逼孫女吸吮其胸部等猥褻犯行，女童告知母親後報警，一審時男子承認犯行，也已賠償12萬元台幣（約3790美元）給女童父母，達成調解，獲判刑3年6月，全案上訴二審後，仍維持原判，駁回上訴。

判決指出，彰化和美61歲男子是8歲女童的祖父，前年7月23日晚間，男子趁照顧孫女時，先跟孫女說「幫阿公擠痘痘」，隨後抱起孫女，要求孫女張開嘴巴後，男子伸舌強吻孫女，也伸手撫摸孫女下體，孫女在男子舌吻時，以咬男子舌頭方式反抗。

男子持續犯行，逼孫女撫摸其下體，還將孫女的頭壓往其胸部，逼孫女吸吮其胸部，孫女在男子犯行後，告知生母後報警。

男子在彰化地院審理時，承認有親吻孫女，但強調不是舌吻，另外撫摸孫女下體是「隔著褲子」，沒有伸進褲子裡撫摸女童下體。

一審認定女童證詞可信，男子也已大致坦認犯行，與女童的父母以12萬元台幣達成調解，全案依強制猥褻罪，判刑3年6月，全案上訴台中高分院後，認為一審量刑妥適，駁回上訴，仍可上訴最高法院。

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