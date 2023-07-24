我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特正式換上新商標「X」 招牌藍鳥標誌飛了

撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

郭台銘擬周末再來美、見季辛吉 朱籲為大局努力

記者劉宛琳、王寓中、李光儀、張睿廷／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘傳出本周末將再度來美。圖為他23日到花蓮參加「原住民族聯合豐年節」。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘傳出本周末將再度來美。圖為他23日到花蓮參加「原住民族聯合豐年節」。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘前天於國民黨全代會開始前，發文表達「雖千萬人吾往矣」、「真實的民意大於黨意」，被解讀接下來可能獨立參選總統。據了解，郭台銘周末將再度訪美，並拜會美國前國務卿季辛吉。郭台銘辦公室表示，相關行程還在確認中，有進一步訊息會再向大家說明。

對於郭台銘動作頻頻，國民黨主席朱立倫昨天表示，大家有共同的理念、政策和想法，最重要就是希望和平、安定，沒有人希望打仗，如果再讓民進黨執政下去，再讓台獨橫行下去的話，就是兩岸走向戰爭。

朱立倫中評會致詞時提到，要為大局努力，若還是為了個人利益考量，個人權位考量，真的不應該在台灣這塊土地為人民打拚。黨內解讀可能是在對郭台銘喊話。

郭台銘原傳7月初訪美，並規畫拜會季辛吉，不過因當時還未約到，導致延期，改7月底出發；郭台銘訪美主要是為宣傳和平宣言，而季辛吉本月才出訪中國大陸，20日與中國大陸國家主席習近平會面。

知情人士表示，郭台銘在國民黨全代會當天發文的內容，形同與國民黨分道揚鑣，「郭台銘不會回國民黨了，參選是遲早的事，8、9月就會宣布」。郭在聲明中暗酸國民黨是「舊式的宮廷協商」，引言孟子「雖千萬人吾往矣」，就是告訴大家他會戰鬥到最後，希望台灣人民可以給他機會「下架民進黨」。

國民黨內人士分析，郭台銘還不是總統參選人，比較難見到現任官員，可能只能拜會前官員或是智庫。該人士認為，郭再訪美，就和參加國民黨徵召一樣，可能是種宣傳或宣示，郭3月也是在訪美返台後，宣布參加國民黨徵召，這次是否會再利用訪美機會為獨立參選鋪路，值得觀察。

黨內人士表示，郭台銘在全代會前，就已不對「換侯」或整合提案再抱期待，挺郭派的串聯也全喊停；但不抱期待的同時，郭也不再和國民黨攜手同行，決定走自己的路，獨立參選總統是他的選項。全代會看似大團結，但挺郭派仍對郭有期待，只要郭參選，就會回歸。

相關人士評估，如果郭台銘無法獲得國民黨或民眾黨提名，要參選總統只能透過連署一途。依照選舉時程，9月13日到17日申請被連署人，11月14日公告總統連署結果，11月20日到24日受理總統選舉登記。在長達四個月的時間裡，郭台銘有多種不同選擇。但「連署不等於登記」，實際上仍可持續施壓國民黨和柯文哲，且力道更強。

郭台銘 國民黨 民進黨

上一則

馬英九今訪問歐洲 將於愛爾蘭發表婦女權益演說

下一則

台駐美代表處投書華爾街日報 駁陸方論述罔顧現實

延伸閱讀

季辛吉訪華 習近平智囊：中釋願意對話積極信號

季辛吉訪華 習近平智囊：中釋願意對話積極信號
若要訪美 郭台銘：除非你們給我資格

若要訪美 郭台銘：除非你們給我資格
黑白集／整合藍營 韓國瑜、郭台銘大器很難嗎？

黑白集／整合藍營 韓國瑜、郭台銘大器很難嗎？
郭台銘、柯文哲、侯友宜砲口一致 齊批民進黨

郭台銘、柯文哲、侯友宜砲口一致 齊批民進黨

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒