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拉法葉佣金不是早就追回？其實這次拿回的是....

記者程嘉文
拉法葉級巡防艦，在國軍稱為康定級。圖／高雄市政府提供
拉法葉級巡防艦，在國軍稱為康定級。圖／高雄市政府提供

台法務部宣布，瑞士日前將已故軍火商汪傳浦家族被凍結的海外不法所得約1.38億美元（約新台幣43億元）匯入台北地檢署專戶，由北檢執行後續沒收事宜。台灣國內媒體對此多以「拉法葉佣金再追回43億元」為標題。事實上這種說法大有問題：拉法葉案的佣金，早在馬政府時代就已經通過國際仲裁匯回台灣。這次瑞士方面匯來的，是被沒收的汪傳浦「犯罪所得」。

所謂拉法葉佣金，是1991年中船代表海軍與法國湯姆笙公司訂約採購拉法葉艦時，應台方要求，合約訂有排佣條款，規定當中不得有佣金給付，否則法方須以相同金額賠償台方。此後隨著相關弊案爆發，證實湯姆笙確實曾經給付汪傳浦一筆佣金。海軍因此向國際商會提出仲裁，控訴法方違反排佣條款，應將付給汪傳浦的佣金歸還台方。2010年5月4日，國際商會仲裁判定法方違約，連同孳息須付8.8億美元，約合新台幣250億元。

如今台檢方繼續追討的，是汪傳浦的「犯罪所得」。2015年底，立院修訂刑法關於沒收犯罪所得的條款，次年7月1日正式上路實施。新制將原本為「從刑」的沒收制度，改為即使被告未到庭判刑，法院亦可單獨宣告沒收不法所得。特偵組因此向法院聲請，沒收汪涉及拉法葉案與幻象案的款項8億多美元。

汪傳浦2015年過世前，曾接受聯合報獨家訪問。當時他對自己遭遇忿忿不平，表示1993年尹清楓命案發生多日後，他才離開台灣，顯見事情與自己無關。至於拉法葉佣金部分，汪強調代理商抽佣是國際市場常規，早在1991年拉法葉購艦簽約前，湯姆笙就與他簽訂協助推動購艦的合約，明訂汪可獲佣金。這在法國是合法行為，至於後來法方與台方訂定購艦合約，加入排佣條款，那是法方的問題，與自己並無相關，有何道理凍結他的財產？

汪傳浦也認為，自己奔走促成拉法葉艦出售，對台灣和法國是雙贏，法方賺到了錢，中華民國獲得遠優於韓國蔚山級的新式軍艦。自己對國家有貢獻，卻因依約收受報酬而遭「抄家滅族」，讓他至死都憤憤不平。

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