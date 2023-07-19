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金融時報稱美關切賴「進白宮」言論 美高層官員否認

中央社台北20日電
民進黨總統參選人、副總統賴清德。記者余承翰／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德。記者余承翰／攝影

金融時報19日報導，美國白宮官員要求民進黨總統候選人賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對賴處理兩岸關係的疑慮，但美國資深官員表示白宮從未就此質問賴清德團隊，台灣官員也表示此議題已獲得解決。

金融時報報導指出，賴清德近日曾於一造勢場合說「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成」。但自1979年美中建交以來，台灣高層官員即不被允許造訪華府，拜登政府雖讓美台官員接觸更加頻繁，卻也未允許高層官員訪問華府。

報導稱，根據美台兩地八名了解情況人士，賴的發言促使美國政府向台灣尋求解釋。

賴清德發言人趙怡翔回覆，賴清德對於台美夥伴關係重要性始終表達得非常清楚。兩名熟知內情的台灣政府官員說，華府確曾「詢問」此發言，但無重大顧慮，此議題也已得到解決。

一名資深美國官員則說，白宮「未曾和賴清德、他的競選辦公室或競選幕僚就此發言議題有所接觸」，但他不願證實美國政府其他單位是否曾向台北表達關切，也說美國政府不會對賴的發言作出評論。

台灣總統府發言人林聿禪回應：「如這項報導所稱，美方高層並沒有對此向賴副總統團隊做出相關表示，事實上我們與美國建立了穩健、負責並且蓬勃發展的關係，也和美方在各項事務上持續緊密溝通，確保雙方對彼此的立場都能瞭解。」

金融時報報導中指出，某些美國官員相信賴清德接下來會更加謹慎，也有其他官員表示美國政府必須對不精確的發言提出警告，不過華府的動作必須非常細緻，因為不希望被認為試圖影響台灣大選結果。

報導說，美國企業研究所（American Enterprise Institute for Public Policy Research, AEI）亞洲專家庫伯（Zack Cooper）表示，美國政府應對台灣候選人就美國利益與紅線畫下清楚界線，「我們也將見到美國政府私下向候選人傳達他們的顧慮，而非公開挑戰他們。」

賴清德係於10日全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會中，作出上述發言。

賴清德 白宮 華府

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