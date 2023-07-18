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自曝AIT邀以總統參選人再次訪美 柯文哲：再想看看

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲18日接受廣播專訪。（記者余承翰／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲18日接受廣播專訪。（記者余承翰／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲4月曾訪美21天，6月初則訪日5天，先前傳出計畫再訪東南亞。柯文哲今表示，上次去美國沒去洛杉磯跟舊金山，加上近期AIT詢問，是否以總統參選人再次訪美，他有說再想想看。至於是否有訪問中國大陸的計畫，柯文哲說，目前沒有這樣的計畫。

副總統賴清德8月將美國過境，國民黨總統參選人侯友宜8、9月間也將接連訪問日本、美國。柯文哲今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時鬆口，很多計畫還沒確定，第一個要考慮的是美國要不要再去一次？

對於考慮再次訪美，柯文哲說，上一次去美國沒有到西岸，像是洛杉磯、舊金山；另外一個原因是，AIT最近詢問，上次以個人身分去，如果現在變成總統參選人，要不要再訪美一次？他則回答「我想想看」。

柯文哲說，出門一趟不容易，需要相關聯絡，有必要再去，是否再次訪問美國，我們還在思考。

柯文哲先前稱規畫要訪問新加坡，但遲遲沒有進展，柯文哲透露，因為新加坡9月15日要舉行總統選舉，對方說「915前沒空」，大家剛好湊在一起也不太容易，所以自己還在思考。

至於是否有訪問中國大陸的計畫？柯文哲說，目前沒有。不過，柯文哲提到，中國大陸也是被汙名化，只要跟大陸談話就被抹紅，其實到底是誰要檢討，是大陸還是台灣要檢討，大陸可以思考看看；有一次人家問他，台灣怎麼會往美國靠，他說對方每天飛機飛來飛去，恐嚇要打台灣，當然是往美國靠，這個要大陸自己想一下。

柯文哲 新加坡 舊金山

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