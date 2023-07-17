郭台銘投書華盛頓郵報 批賴不該放棄一中各表框架談判

鴻海創辦人郭台銘投書華盛頓郵報。(取自華盛頓郵報網頁)

華盛頓郵報今晚刊出鴻海創辦人郭台銘 投書，郭台銘批判日前民進黨 總統參選人賴清德 在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架來和中國談判，只是加劇戰爭威脅；唯有通過在「一中各表」框架下直接與中國合作，兩岸才能真正走向和平。

郭台銘辦公室提供的投書內容指出，民進黨執政高層種種做法使美中台情勢更加緊張。兩岸過去存在「一中各表」的「九二共識」，儘管雙方對「一個中國」有不同的解釋，但都同意接受「一個中國」的框架，因此進行了有成效的協商與交流。但民進黨政府明白破壞了這項「一中各表」的共識，至今無法恢復兩岸對話。

投書內容更指，賴清德堅持要與北京進行「不設任何前提條件」的談判（即拒絕接受北京對「一中各表」的框架），與蔡英文總統一樣。但想要放棄「一中各表」框架來和中國談判，結果只能是加劇戰爭威脅，使台灣在國際上進一步被孤立，損害了台灣的經濟，讓全世界都覺得台灣很不安全。

郭台銘在投書中主張，立即恢復台灣與中國之間的直接兩岸談判，因為這是真正緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑；不應該被選舉與權力利益破壞，試圖利用美中對抗來取得便宜。「以我過去與中國廣泛密集的商業往來以及長期的生活經驗，我確信這絕對是可以實現的」。

郭台銘說，和中國進行直接對話，台灣可以向世界展示，台灣有能力在重要問題上進行務實談判並化解緊張局勢。美國的支持雖然至關重要，但台灣不能夠養成依賴的習慣，一直跟隨著別人的指導，台灣必須掌握自己的命運，加強自衛的威懾能力，另一方面採取有利於自身和平，進而有利於區域性與全球性和平的策略。唯有通過在「一中各表」框架下直接與中國合作，台灣才能做到這一點。

郭辦表示，在民進黨政府刻意安排賴清德「過境外交」進一步向美國路線傾斜之際，郭台銘代表台灣廣大民眾嚮往和平的心聲得以向國際傳達，更具關鍵意義與作用。