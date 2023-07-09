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慈湖拆光光？藍委：假訊息要酸桃園再踹侯友宜兩腳

記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清是假訊息。圖／桃園市府風管處提供
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清是假訊息。圖／桃園市府風管處提供

桃園市大溪區慈湖園區今年2月起封園整修，最近網路突然流傳網友數張照片和貼文，指稱「慈湖拆光光了」！引起國民黨立委游毓蘭、網友震驚熱議，桃園市風景區管理處今天表示，網傳是假訊息，網路照片是園區入口處的蔣公雕像，未來將配合交通動線規畫後移5公尺不會拆除，園區整建期間所有雕像暫時拆置，等重新保養後分區展示，停車場動線及周邊設施也重新規畫。

日前網路各大社群平台，流傳幾張慈湖園區維修工程照片，並指稱是「慈湖拆光光了，成何體統，有仇嗎」！引起網友熱議，網路傳出蔣公雕像都被偷拆光光，照片可見蔣公雕像移動照片，園區停車場滿是土堆工程進行中的照片」等文字，引發網友熱議。

針對7月初社群流傳的幾張慈和園區維修工程照片及「慈湖拆拆光」等不明訊息，台灣事實查核中心查證表示，園區最快2023年底完工，並非永久拆除、關閉，網傳照片拍攝於慈湖園區停車場與停車場出入口，蔣中正雕像與遊客中心均未被拆除，傳言刻意以慈湖園區停車場造景翻修照片，加上「慈湖拆光」等文字，易讓民眾「誤解」，實際上，慈湖園區停車場、雕塑公園、遊客中心僅是維修暫時封園。

游毓蘭連續在幾個群組裡接到「慈湖被拆光光了」新聞被封鎖沒人知道，國民黨也不知道嗎？她以自己才去慈湖謁陵，證明中華民國國軍仍在慈湖陵寢守護，她認為，在社群媒體上散佈「慈湖被拆光光」假訊息，只是順便要酸酸國民黨執政的桃園市政府沒用，再踹侯友宜兩腳。

市府風景區管理處表示，去年爭取中央補助經費改造慈湖園區硬體設施優化，今年2月1日開工，分２階段封園，預計今年底完工，網「傳慈湖拆光光」的言論絕非事實，該工程為讓台7線下山大客車停在慈湖園區停車場，才將園區入口處蔣公雕像後移5公尺，重新打造基座，維持慈湖停車場入口意象。

大溪區慈湖園區整修最近遭網傳照片指稱「慈湖拆光光了」熱議，市府風管處澄清是假訊息...
大溪區慈湖園區整修最近遭網傳照片指稱「慈湖拆光光了」熱議，市府風管處澄清是假訊息。圖／取自網路社群平台
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄...
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清假訊息。圖／市府風管處提供

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