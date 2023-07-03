我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城西南部社區發生大規模槍擊案 4死4傷 槍手落網

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

侯友宜接受九二共識 賴清德發言人：投侯就是投馬英九

記者丘采薇／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜。(記者余承翰／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜。(記者余承翰／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜表態接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍表示，選擇侯友宜就是選擇前總統馬英九。侯友宜拋出了馬英九最引以為傲的「九二共識」，這也代表在國安會前秘書長金溥聰入主侯陣營後，侯友宜已經不管台灣的主流民意，堅持走回馬時期的「兩岸路線」，把台灣鎖進中國。　

戴瑋姍說，但侯友宜假裝不知道的是，九二共識，早就被中國國家主席習近平定義為「一個中國原則」，就連國民黨自己內部，對於什麼是「九二共識」，都眾說紛紜，甚至還被國民黨主席朱立倫說過，是「沒有共識的共識」。馬英九靠著一廂情願的親中政策，讓當時台灣的年輕人陷入低薪困境，侯友宜現在是要效仿馬英九路線，迫使台灣走回傾中的老路嗎？

戴瑋姍說，台灣已經證明自己能走向世界，台灣不需要透過中國走向世界。她要提出三個問題請侯友宜回答，當中國已經定義九二共識為一個中國，如何反對一國兩制？不顧台灣主流，是否只為搶攻深藍選票，挽救民調？如果台灣民眾選擇你，和過去的馬英九有什麼不同？九二共識、大學起薪22K是不是又回來了？

侯友宜 馬英九 國民黨

上一則

蔣渭水後代涉性騷 前大學教授把校園當後宮、要女學生墮胎

下一則

拜登說「工會回來了」 台積電張忠謀：覺得有點刺耳

延伸閱讀

傳郭台銘獨立參選 侯友宜：拜關公子弟重承諾

傳郭台銘獨立參選 侯友宜：拜關公子弟重承諾
侯友宜喊恢復4個月兵役 學者：1年才能形塑後備戰力

侯友宜喊恢復4個月兵役 學者：1年才能形塑後備戰力
侯友宜表態了 支持合乎中華民國憲法的九二共識

侯友宜表態了 支持合乎中華民國憲法的九二共識
藍造勢大會 侯友宜：核一評估重啟 核二延役

藍造勢大會 侯友宜：核一評估重啟 核二延役

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往