侯友宜接受九二共識 賴清德發言人：投侯就是投馬英九

國民黨總統參選人侯友宜。(記者余承翰／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 表態接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍表示，選擇侯友宜就是選擇前總統馬英九 。侯友宜拋出了馬英九最引以為傲的「九二共識」，這也代表在國安會前秘書長金溥聰入主侯陣營後，侯友宜已經不管台灣的主流民意，堅持走回馬時期的「兩岸路線」，把台灣鎖進中國。

戴瑋姍說，但侯友宜假裝不知道的是，九二共識，早就被中國國家主席習近平定義為「一個中國原則」，就連國民黨自己內部，對於什麼是「九二共識」，都眾說紛紜，甚至還被國民黨主席朱立倫說過，是「沒有共識的共識」。馬英九靠著一廂情願的親中政策，讓當時台灣的年輕人陷入低薪困境，侯友宜現在是要效仿馬英九路線，迫使台灣走回傾中的老路嗎？

戴瑋姍說，台灣已經證明自己能走向世界，台灣不需要透過中國走向世界。她要提出三個問題請侯友宜回答，當中國已經定義九二共識為一個中國，如何反對一國兩制？不顧台灣主流，是否只為搶攻深藍選票，挽救民調？如果台灣民眾選擇你，和過去的馬英九有什麼不同？九二共識、大學起薪22K是不是又回來了？