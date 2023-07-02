台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

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台中市卓姓男子因母親經營檳榔攤、KTV，認識甫新婚一年的人妻，雙方發展婚外情關係，卓因性行為時沒戴保險 套，導致人妻懷孕還墮胎 ，因卓在案發時18歲，屬民法未成年人，人妻丈夫向卓男母子求償80萬元(新台幣，約合2.6萬美元)，卓則扛起責任，強調案發時已18歲，母親不應有責，但法官不採，判卓男母子要負連帶賠償責任，賠30萬元(約合0.96萬美元)，可上訴。

判決指出，台中市一名女子在2020年9月間結婚，人妻與其丈夫在前年間，前往一家檳榔攤附設的KTV唱歌、喝酒，因而認識老闆娘的卓姓兒子。去年間，卓與許男妻子發生婚外情，雙方在通訊軟體LINE 中友親密對話，還發生性關係，但期間因卓男沒有使用保險套等避孕措施，導致許男妻子懷孕，因而實施人工流產手術。

許男發現妻子外遇後，以妻子與卓男的對話紀錄、墮胎同意書等證據，向卓男及其母提出侵權損害賠償告訴，求償80萬元。

卓男則抗辯，他有與人妻發生性關係，但案發時他已經年滿18歲，「相關的行為，我自己負責」，與母親沒有關係，不應負擔賠償責任；卓母則沒有出庭，也沒提出書狀替自己抗辯。

台中地院審酌，民法修正的成年年齡從20歲下修在18歲，是在今年1月1日才施行，卓男在發生侵權行為時，屬於年滿18歲人，屬於修法前規定的未成年人，因此其母需要負擔連帶賠償責任，而根據許男提供的相關事證，以及卓男的辯詞，認定卓男與其母侵害配偶權，需負連帶賠償責任，判賠30萬元，可上訴。