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台5億高中生案家屬提婚姻無效 夏男未出庭調解

中央社台中28日電
台中5億高中生案死者賴男母親（前中）對夏姓男子提出婚姻無效之訴，台中地院28日強制調解，賴母庭後受訪強調，兒子不可能會輕生。中央社
台中5億高中生案死者賴男母親（前中）對夏姓男子提出婚姻無效之訴，台中地院28日強制調解，賴母庭後受訪強調，兒子不可能會輕生。中央社

台賴姓男高三生擁5億不動產，卻和夏男登記結婚後墜樓亡。賴母提告婚姻無效，台中地院今天強制調解，但夏男未出庭、律師也未表達意見，確認調解不成立，全案將進入訴訟程序。

賴母今天開庭後接受媒體聯訪時表示，她認為兒子不可能會輕生，並指控夏男「做了傷天害理的事」，才不願出庭調解。

賴母的委任律師王彥說，調解不成立是預料中的事，但夏男未出庭較超乎預期，今天對方僅有委任律師出庭，庭中也未表達意見，民事部分將進入訴訟程序，刑事若在偽造文書部分判決夏男有罪，民事部分對賴母較有利。

賴姓高中生案，刑事部分台中地檢署日前偵結，檢方認定2人屬假結婚，依偽造文書罪嫌將夏男起訴，但殺人罪部分，檢方認為，均無從認定夏男父子涉有殺人罪嫌，依法予以不起訴處分。

民事部分，賴母對夏男提起婚姻無效之訴，台中地院今天強制雙方調解，但僅開庭10多分鐘便結束，確認調解不成立。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

賴姓高中生

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