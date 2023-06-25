台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電 來美國亞利桑納州投資 設廠，帶動周邊生活機能需求興起，有商場規畫重整打造亞洲城，希望吸引台灣特色餐飲進駐。醫療機構也推出湯麵等飲食，並提供即時真人中文翻譯服務，降低病患看診不便。

隨著台積電在美國亞利桑納州投資設廠，許多家庭紛紛來美移居，有近6萬名員工、旗下有30多家醫院的醫療機構Banner Health也成為台積寶寶的出生地之一。

Banner Health Thunderbird Medical Center市場營銷和公共關係主管珍妮佛（Jennifer）受訪表示，每年出生的新生兒約4500個到5000個，去年來確實有看到台灣寶寶的數目增加，手術、兒科護理、緊急醫療等都有需求。

珍妮佛表示，隨著愈來愈多亞洲居民前來，機構不斷聆聽患者需求做出調整，例如，設備可以線上24小時都有真人即時中文翻譯，減少看病時的擔憂與不便。此外，有台灣媽媽希望飲食可以提供湯麵選擇，醫療機構也特別設計有蘑菇的雞湯麵等。

除了醫療機構看到需求外，也有人看到潛在商機，希望重整打造亞洲城商場。

Asian Plaza Shopping Mall經理陳江表示，觀察到愈來愈多華人在鳳凰城生活，過去亞利桑納州南邊有比較多華人商場與餐廳，但北邊相對缺乏，台積電來此設廠後，也看到北邊的潛在商機。

陳江過去已有投資6、7個商場經驗，去年起跟團隊一條一條街找尋適合店面，看準Asian Plaza Shopping Mall距離台積電與其供應商距離都在10多分鐘車程範圍，今年5月花費約1650萬美元買下商場，規畫重整打造亞洲美食街，也希望吸引台灣特色廠商進駐。