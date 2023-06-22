「科技聯防」 英OneWeb衛星網路年底有望覆蓋台灣

Oneweb衛星。(路透)

台灣數位部部長唐鳳先前表示，英國衛星服務供應商OneWeb可望年底覆蓋全台。產業人士指出，美商愛爾康在台子公司正積極爭取合作，若於今年9月向數位部追加申請低軌道衛星服務，Oneweb有望明年在台提供商用、甚至是消費端的低軌衛星服務。

數位發展部正布建高韌性通訊網路，部長唐鳳日前表示，英國衛星服務供應商OneWeb可望今年底將覆蓋範圍擴及全台灣，這不僅增加台灣可運用的低軌衛星選項，更有「聯防台灣」的意味。

產業界人士對中央社記者指出，已透過台灣子公司申請通過數發部衛星通信頻率審查的美商愛爾康（AERKOMM），因為擁有FGSA創新性多軌道天線產品，有望切入Oneweb低軌衛星供應鏈 ，並領先成為其在台灣共同提供落地服務的合作對象；如果愛爾康能在今年9月向數發部申請低軌衛星頻率審查通過，明年Oneweb可望涵蓋台灣的低軌衛星提供B2B商用，甚至是B2C的消費服務。

衛星產業於過去2、3年在低軌衛星的推波助瀾與俄烏戰爭的影響下，成為各國都非常重視的議題；而衛星產業的發展，也會帶動價值鏈中各領域的商機發展，例如可與不同軌道通訊的新型衛星天線（User Terminals）需求、行動通訊備援與網路韌性、車用衛星IoT等，以及不同應用市場的發展將會是百花齊放，6G行動通訊也會將衛星通訊納入規劃。

另外，近年來全球極為重視的行動網路通訊備援 （Mobile Backhaul） 及衛星網路韌性（Satellite Network Resilience） 等政府相關專案領域，也為低軌衛星業者全力拓展的重點。

美商愛爾康去年底透過台灣子公司愛爾康資料處理公司遞件申請商用衛星通訊頻率，今年4月27日獲得數位部的申請審查通過，將與全球前三大衛星營運商SES合作，除了高軌道衛星（GEO）外，也以O3b mPOWER中軌道衛星（MEO）提供衛星通信服務。

美商愛爾康為衛星技術公司，在商務應用市場，持續拓展對航空業提供衛星解決方案的服務（Aero Services），如民航機的娛樂暨上網通訊、商用飛機的衛星通訊；另於海事服務 （Maritime Services）的郵輪 、貨輪、遠洋漁船等船舶衛星通訊，以及陸上服務的智慧IoT等相關應用服務及偏遠區域的通訊上網服務等，皆為目標市場。