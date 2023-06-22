我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「科技聯防」 英OneWeb衛星網路年底有望覆蓋台灣

中央社台北21日電
Oneweb衛星。(路透)
Oneweb衛星。(路透)

台灣數位部部長唐鳳先前表示，英國衛星服務供應商OneWeb可望年底覆蓋全台。產業人士指出，美商愛爾康在台子公司正積極爭取合作，若於今年9月向數位部追加申請低軌道衛星服務，Oneweb有望明年在台提供商用、甚至是消費端的低軌衛星服務。

數位發展部正布建高韌性通訊網路，部長唐鳳日前表示，英國衛星服務供應商OneWeb可望今年底將覆蓋範圍擴及全台灣，這不僅增加台灣可運用的低軌衛星選項，更有「聯防台灣」的意味。

產業界人士對中央社記者指出，已透過台灣子公司申請通過數發部衛星通信頻率審查的美商愛爾康（AERKOMM），因為擁有FGSA創新性多軌道天線產品，有望切入Oneweb低軌衛星供應鏈，並領先成為其在台灣共同提供落地服務的合作對象；如果愛爾康能在今年9月向數發部申請低軌衛星頻率審查通過，明年Oneweb可望涵蓋台灣的低軌衛星提供B2B商用，甚至是B2C的消費服務。

衛星產業於過去2、3年在低軌衛星的推波助瀾與俄烏戰爭的影響下，成為各國都非常重視的議題；而衛星產業的發展，也會帶動價值鏈中各領域的商機發展，例如可與不同軌道通訊的新型衛星天線（User Terminals）需求、行動通訊備援與網路韌性、車用衛星IoT等，以及不同應用市場的發展將會是百花齊放，6G行動通訊也會將衛星通訊納入規劃。

另外，近年來全球極為重視的行動網路通訊備援 （Mobile Backhaul） 及衛星網路韌性（Satellite Network Resilience） 等政府相關專案領域，也為低軌衛星業者全力拓展的重點。

美商愛爾康去年底透過台灣子公司愛爾康資料處理公司遞件申請商用衛星通訊頻率，今年4月27日獲得數位部的申請審查通過，將與全球前三大衛星營運商SES合作，除了高軌道衛星（GEO）外，也以O3b mPOWER中軌道衛星（MEO）提供衛星通信服務。

美商愛爾康為衛星技術公司，在商務應用市場，持續拓展對航空業提供衛星解決方案的服務（Aero Services），如民航機的娛樂暨上網通訊、商用飛機的衛星通訊；另於海事服務 （Maritime Services）的郵輪、貨輪、遠洋漁船等船舶衛星通訊，以及陸上服務的智慧IoT等相關應用服務及偏遠區域的通訊上網服務等，皆為目標市場。

面對全球衛星產業蓬勃發展的浪潮，台灣愛爾康資料處理公司將運用母公司美商愛爾康全球資源，並結合關係企業億杰科技的台灣業務拓展能力，積極攻占衛星產業的多方商機。

台灣數位發展部長唐鳳表示，英國衛星服務供應商OneWeb可望今年底將覆蓋範圍擴及...
台灣數位發展部長唐鳳表示，英國衛星服務供應商OneWeb可望今年底將覆蓋範圍擴及全台灣，具「聯防台灣」意味。(中央社)

供應鏈 郵輪

上一則

挺侯？藍委：相信韓國瑜很快站出來 郭台銘會說到做到

下一則

行人上斑馬線就要禮讓…綠憂傷選情？台灣新規24小時變卦

延伸閱讀

歐盟月底峰會前 台灣3部長訪歐洲與中國較勁

歐盟月底峰會前 台灣3部長訪歐洲與中國較勁
安理會討論北韓衛星 金與正批淪美附庸

安理會討論北韓衛星 金與正批淪美附庸
350位AI專家與科技主管 聯名警告AI「滅絕」風險 唐鳳也連署

350位AI專家與科技主管 聯名警告AI「滅絕」風險 唐鳳也連署
北韓射衛星「恐在空中爆炸或墜毀」南韓、日本齊警告

北韓射衛星「恐在空中爆炸或墜毀」南韓、日本齊警告

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包