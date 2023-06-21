謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

台中賴姓高中生繼承5億元遺產和夏姓地政助理登記婚，隨後從10樓墜樓身亡，賴母控訴夏殺人，檢方雖認定夏欲謀財，卻查無他殺人實證；檢方案發後曾對夏搜索，要求其脫上衣檢視身體、多波域光源採驗衣物，都沒發現血跡、DNA ，佐以相關事證都不足認定夏涉犯殺人罪嫌，予以不起訴。

檢方說，檢察官 指揮警方到夏男住家搜索、對身體及衣物勘查採證，但夏男身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡，而夏身上穿著衣物經多波域光源檢視，也無可疑跡證、血跡反應。

檢方再根據夏男、賴男的DNA鑑定報告，2人的指甲內都沒有血跡反應，也無對方的DNA，可以研判雙方並無肢體接觸，且賴男解剖鑑定報告中，也未發現賴雙手有明顯防禦抵抗傷。

解剖也指出，賴頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉 無出血，舌骨、甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀。除急救時的頸圈造成的壓迫外，並無其他外力導致之壓迫傷勢等情，顯見賴並無遭外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸。