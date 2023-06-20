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台灣首次加入 與日美智庫聯手 7月東京進行台海兵推

記者洪哲政/台北即時報導
圖為日本戰略研究論壇(JFSS)秘書長長野禮子(中)6月6日率領前自衛隊高階將領，首次訪問國防院。(圖/國防院粉專)
圖為日本戰略研究論壇(JFSS)秘書長長野禮子(中)6月6日率領前自衛隊高階將領，首次訪問國防院。(圖/國防院粉專)

國防安全研究院透過臉書粉專表示，將與日本戰略研究論壇合作，7月在日本東京舉行首次美日台兵推，這項兵推屬非官方性質。

貼文表示，日本戰略研究論壇秘書長長野禮子6月6日率領前自衛隊高階將領，首次訪問國防院。訪台成員有前陸上自衛隊第34代幕僚長岩田清文上將、前海上自衛隊第32代幕僚長武田智久上將、前航空自衛隊補給本部尾上定正中將及秘書長野俊一。

貼文說，日方由國防院董事長霍守業、戰略諮詢顧問李喜明、代理執行長李廷盛、國防大學中共軍事事務研究所所長荊元宙、國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、助理研究員林彥宏等出席接待。

貼文指出，岩田清文與霍守業同為裝甲兵科，雙方相談甚歡。日方介紹2023年7月中旬，在日本東京舉辦台海危機兵推，這次兵推是繼2021年8月首次舉辦後，第三次舉辦，預計將會擴大辦理。

貼文表示，前兩次兵推主要以美日相關人員為主。第三次加入台方成員，共同積極討論，為首次的美日台兵推。除此之外，將大幅邀請日本國內外媒體參與報導，預期將備受矚目。美日台將共同攜手維護印太安全。

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