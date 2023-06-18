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夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

記者賴香珊／南投即時報導
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

農曆五月到，將迎來端午連假，民俗專家廖大乙說，今年「夏至」與端午節相連較為特殊，過了夏至、端午，天地氣場較不穩定，下半年的變動會較大，尤其正沖太歲的肖兔、雞者，冬至前多行善，凡事宜保守；肖虎、猴者變旺，蓄勢待發。

廖大乙指出，癸卯兔年是由「水兔」當值，也稱「黑兔」，且有2個「立春」，又逢3年1次的閏年，形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，是變動大的一年，對時運低的正沖太歲肖兔、雞者較為不利，農曆五月又逢夏至與端午相連，變動恐加劇。

農曆五月因天氣越來越熱，蚊蟲疫病易生，又稱「百毒月」，「禮記．月令」更記載該月份「陰陽爭，死生分」，也有「陰陽爭鬥月」之說，夏至、端午後天氣會越來越熱，也逢梅雨季轉颱風季，天地氣場會比較不穩定，對運勢自然產生影響。

廖大乙說，今年夏至與端午相連較為特殊，也因接連的轉換，下半年的電動會比較大，尤其兔、雞2生肖在變動大的下半年，可能會面臨較多考驗，凡事宜保守謹慎，別衝動行事或做決定，多忍耐並克制脾氣，切勿逞口舌之快，求安然順遂。

而肖兔、雞者在下半年的運勢轉捩點落在冬至，盡量別在冬至前做重大決定，並建議能多行善、布施等幫助自己逢凶化吉，有施才會有得，關心長輩或親友，也能將1元或10元銅板放入紅包袋封死，投入宮廟香油錢箱子，這都有助開運。

廖大乙也提到，肖虎、猴者在下半年運勢強，可望在端午節後發威變旺，但不能抱持著一步登天的想法，而是把握住好的運勢，在蓄勢待發之勢下，為自身未來進行規畫，或在事業上積極布局，努力付出，自然會水到渠成。

端午節

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