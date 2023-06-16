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在南韓闖住宅偷養老金 以為返國就沒事 台男遭查扣贓款

記者柯毓庭／新北即時報導
南韓法務部在台灣法務部協助下，順利拿到被台籍林男在韓國民眾住宅竊走的韓元4510萬餘元養老金，帶回韓國交還給遭竊民眾（圖為兩國代表合影）。(台灣法務部提供)
南韓法務部在台灣法務部協助下，順利拿到被台籍林男在韓國民眾住宅竊走的韓元4510萬餘元養老金，帶回韓國交還給遭竊民眾（圖為兩國代表合影）。(台灣法務部提供)

台灣一名林姓男子，2019年間在南韓闖入民眾住宅偷走韓元4510萬餘元（約美元3萬餘）後，立即帶著鉅款搭機返國，卻因被通報，由新北地檢署指揮新北市警方查扣贓款。在法務部國際及兩岸法律司之積極聯繫與協調下，南韓法務部指派國際刑事課檢察事務官及承辦個案搜查官為南韓被害人領回犯罪不法所得。法務部指出，此案為台韓近年第一件跨境返還贓款的成功案例。

法務部指出，2019年間台灣籍林姓男子，在南韓時潛入民眾住宅，發現該民眾放在家中的4510萬餘韓元的養老金，便將養老金全數偷走，隨後立刻帶著鉅款搭機返國，未料早被韓國警方鎖定並通報台灣司法單位，林男一在桃園國際機場落地就被航空警察局帶走，由居住所轄區新北檢警查扣贓款。

法務部說，台韓雙方都十分重視此案，在台灣法務部國際及兩岸法律司、法務部調查局國際事務處及新北地檢署與南韓法務部等多方努力下，南韓司法單位除完成跨境取證外，本月15日更在新北市刑大、航空警察局、財政部關務署等單位協助下，順利收到林男竊取的贓款並帶返南韓，交還給被偷竊養老金的被害民眾。

新北地檢署表示，由於林男是在國外犯下侵入住宅竊盜罪，在台灣並沒有犯罪事證，新北檢警並無管轄權，但依法可以查扣犯罪所得。法務部說，台灣與南韓近年來司法互助頻繁，合作腳步穩健，本次成功跨境返贓，展現台韓司法互助又更上層樓。

南韓 警察 財政部

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