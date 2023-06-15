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女志工控性騷 陳柏惟3鞠躬道歉：沒資格成民代候選人

記者劉柏均、陳秋雲、黃寅／台中即時報導
針對女網友指控性騷，陳柏惟三鞠躬道歉，表示「沒資格成民代候選人」。圖／翻攝自陳柏惟臉書
針對女網友指控性騷，陳柏惟三鞠躬道歉，表示「沒資格成民代候選人」。圖／翻攝自陳柏惟臉書

一名巫姓女網友今發文，指控台灣前立委陳柏惟性騷她。陳柏惟稍早發聲明，三次鞠躬向巫姓女子道歉，過去也曾協助過巫處理其他性騷案，且不只一次，所以他當然不可能願意成為性騷加害人，但不當言論造成不舒服，他相當抱歉。

陳柏惟提到，「這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

陳柏惟說，2019年選舉時，看到巫在臉書上發文，表示在職場上遇到性騷擾。由於該職場是在他的選區，因此請團隊主動聯繫，解決這件事，才認識巫小姐。

當選後他成立壘球隊，巫小姐加入志工與壘球隊，擔任球隊行政。在過程中他表達被球員性騷擾，他得知此事後，開除了該名球員，阻絕性騷擾在球隊中有再度發生的可能。

陳柏惟表示，一直以來，發生在巫小姐身上的遭遇，他不只一次努力協助。在主觀意識上，在幫巫解決性騷擾的困境後，他當然不可能願意成為對其性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是他該負起的責任。

陳柏惟說，他不當的言語為巫帶來困擾與不適，為此他感到相當抱歉，也希望能獲得巫的諒解。無論他是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。

陳柏惟提到，在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。

陳柏惟最後說到，不管是巫小姐還是社會各界與親友，因此受到連累與傷害者，他都非常抱歉。關於性平方面，他的確有所不足，深刻反省，日後會更謹慎仔細。

謝謝巫小姐願意說出來，讓他知道自己不對的地方，讓巫小姐產生不舒服，言詞相處的拿捏不恰當，他很抱歉，深刻反省是他唯一能做的事。

性騷擾 陳柏惟 臉書

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