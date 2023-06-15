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台性騷案連環爆 BBC也關注：Netflix掀台灣#MeToo浪潮

編譯徐榆涵／即時報導
近日台灣性騷案件頻傳，BBC於15日以「台灣在Netflix節目播出後掀起#MeToo浪潮」為題報導。(圖:大慕影藝、公視提供)
近日台灣性騷案件頻傳，BBC於15日以「台灣在Netflix節目播出後掀起#MeToo浪潮」為題報導。(圖:大慕影藝、公視提供)

台灣社會近日性騷案件連環爆，BBC報導，這場由Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》所帶起的#Metoo運動，正在衝擊台灣並持續在台灣社會蔓延，過去兩周已有90多人發聲指控，加害者遍及政界、醫界和教育界等。

BBC於15日以「台灣在Netflix節目播出後掀起#MeToo浪潮」為題報導，稱自從Netflix影集《人選之人─造浪者》播出後，最初的性騷指控集中在政治圈和民進黨，導致幾名高官請辭，現在已逐漸蔓延台灣社會，性騷風波一路燒進教育界、體育界和演藝圈。

報導指出，對許多台灣女性而言，因性別平權和政治進步而廣受全球讚譽的台灣，早該迎來這一刻。身為台灣首位女性領導人的總統蔡英文也已致歉並誓言改革。

中央研究院的社會評論員劉文表示，台灣以前也有過性騷案件，但規模從未如此龐大，「這是第一次揭露不同行業間的許多潛在問題」。

一名30多歲曾姓受害女子向BBC表示，她在遭受著名環保活動人士性騷後，終於感受到再次尋求正義的動力。

曾小姐表示，她去年第一次尋求賠償時，遭到阻撓和拒絕，但她上周在網路上發聲後，就收到了來自工作場所和該名活動人士的道歉，對方也已請辭。與此同時，她的信箱裡塞滿其他女性發來的信件，同樣在指責同一名加害者。

觀察家說，毫無疑問，這是一場清算，並說現在是台灣解決性別和性暴力問題的重要時刻。但對於許多受害者來說，這也是段艱難的時期，要公開討論曾受過的創傷。

曾小姐說，她很感激影集開啟了對話，但也說，要受到支持和認可、而非壓迫的對待，似乎看起來仍像是幻想，畢竟現實生活中，沒有像電視上演的，有位為正義而戰的監督者支持她，也不確定台灣社會是否準備好全面接受這場#Metoo運動。

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