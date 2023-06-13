邀中「樣板學生」訪台？馬英九：陸委會越來越像共產黨

台前總統馬英九（中）接受訪問時表示，陸委會越來越像共產黨。（中央社）

台前總統馬英九 擬邀請中國5所大學50名學生赴台，媒體報導，有官員透露中方挑選的學生是「樣板青年」。對此，馬英九今天受訪表示，他第一次聽到這種說法，納悶陸委會為什麼越來越像共產黨 。

馬英九基金會日前指出，馬英九已邀請中國北京 大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學50名學生於7月中旬訪台，呼籲陸委會慎重考慮此事。

自由時報今天報導，有官員透露這些中國學生不是一般學生，而是北京大學等各校黨委書記挑選出來的樣板青年，肩負任務到台統戰，非正常交流活動。

台北市立文獻館今天舉行「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會，邀請歷任台北市長出席，包含前總統府資政吳伯雄、前總統馬英九、前市長黃大洲、郝龍斌、柯文哲及現任市長蔣萬安出席與會。

媒體在會前詢問馬英九，邀請50名中生被是否是統戰樣板青年。馬英九說，「我們刻意去邀請這種人？」他表示，第一次聽到這種說法，為什麼陸委會越來越像共產黨。

媒體也追問，是否跟國民黨總統參選人、新北市長侯友宜談到九二共識。馬英九說，「我們已經有共識了」。