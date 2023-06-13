我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：憂AI違反國安法 美科技巨頭逐步遠離香港

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

邀中「樣板學生」訪台？馬英九：陸委會越來越像共產黨

中央社台北13日電
台前總統馬英九（中）接受訪問時表示，陸委會越來越像共產黨。（中央社）
台前總統馬英九（中）接受訪問時表示，陸委會越來越像共產黨。（中央社）

台前總統馬英九擬邀請中國5所大學50名學生赴台，媒體報導，有官員透露中方挑選的學生是「樣板青年」。對此，馬英九今天受訪表示，他第一次聽到這種說法，納悶陸委會為什麼越來越像共產黨

馬英九基金會日前指出，馬英九已邀請中國北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學50名學生於7月中旬訪台，呼籲陸委會慎重考慮此事。

自由時報今天報導，有官員透露這些中國學生不是一般學生，而是北京大學等各校黨委書記挑選出來的樣板青年，肩負任務到台統戰，非正常交流活動。

台北市立文獻館今天舉行「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會，邀請歷任台北市長出席，包含前總統府資政吳伯雄、前總統馬英九、前市長黃大洲、郝龍斌、柯文哲及現任市長蔣萬安出席與會。

媒體在會前詢問馬英九，邀請50名中生被是否是統戰樣板青年。馬英九說，「我們刻意去邀請這種人？」他表示，第一次聽到這種說法，為什麼陸委會越來越像共產黨。

媒體也追問，是否跟國民黨總統參選人、新北市長侯友宜談到九二共識。馬英九說，「我們已經有共識了」。

馬英九 北京 共產黨

上一則

大王具足蟲棋逢敵手 台又有拉麵店推出獵奇產品

下一則

眾院歲計委員會 全票通過台美貿易倡議首批協定

延伸閱讀

邀陸生訪台遭阻？ 馬英九：陸委會說送件不會過

邀陸生訪台遭阻？ 馬英九：陸委會說送件不會過
六四34周年 蔡英文盼陸青自由歌唱 馬英九籲兩岸融冰

六四34周年 蔡英文盼陸青自由歌唱 馬英九籲兩岸融冰
六四34周年 馬英九籲中國面對歷史 提醒蔡政府反求諸己

六四34周年 馬英九籲中國面對歷史 提醒蔡政府反求諸己
侯友宜與馬英九、王金平餐敘 凝聚藍團結氣勢

侯友宜與馬英九、王金平餐敘 凝聚藍團結氣勢

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
統一超商自有品牌iseLect iBEER生釀啤酒外箱上進口商標示「中國台灣」，引發議論。（圖截取自推特用戶@dkkcityprima）

自有品牌啤酒印「中國台灣」 統一超商：已立即停售

2023-06-07 12:06

超人氣

更多 >
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
韓美女網紅遊柬埔寨慘死 中籍夫婦裹紅布棄屍 疑點重重

韓美女網紅遊柬埔寨慘死 中籍夫婦裹紅布棄屍 疑點重重
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策