AIT處長：美支持台3位總統參選人與中對話

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）接受訪談節目訪問表示，三位總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。(本報系資料照片)

美國在台協會（AIT ）處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）接受訪談節目訪問說，她與新北市長侯友宜、副總統賴清德 和民眾黨主席柯文哲有多次互動，對三人都很喜歡，三位總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。

台灣總統大選逐漸升溫，藍綠白總統參選人人選也已經出爐，孫曉雅表示，她見過藍綠白三位參選人多次，過去AIT跟台北市、新北市都有很好的合作，還有與賴清德副總統辦公室都有很好的工作關係，不只了解當前參選人的身分，也了解他們過去幾年所做的工作。

對於美中台關係，孫曉雅表示，美國正在尋求跟中國對話和交流，不會阻止其他有意願這樣做的人，歡迎台灣總統參選人能與中國官員有更多接觸，也希望美國領導人能和北京政府有更進一步的交流。

孫曉雅認為，有對話是好的，美國目前也正在尋求跟中國有更多的交流和對話。她這段時間聽到三個政黨都想要與中國溝通，雖然角度不同，但似乎是共同的目標，美方絕對支持。

至於兩岸官方對話是否有助於緩和兩岸緊張的情勢。孫曉雅說，她希望是有的，溝通以及擁有溝通管道，是很重要的，但這可能會是個很大的挑戰，因為首先要傳達一個訊息。但她也聽到三個政黨雖然目前有各自切入的角度，但都有公開談到想和中方溝通的意願，這似乎是一個共同的目標，美方絕對會支持的，總體來說，溝通是好的。

至於明年總統選舉結果，是否會影響到拜登政府對台灣的承諾。孫曉雅表示不會，美國對台灣的支持，是跨黨派的，在國會是跨眾院與參院的，無論美國和台灣政府如何變化，美國對台支持不會動搖。

影片來源：YouTube 大雲時堂