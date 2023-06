網控台駐菲大使性騷秘書、吃案 台外交部：解職調查中

有網友今在網路論壇發文指控,駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書,疑似受害者6月3日以英文在網路寫下心聲。(取材自網路論壇PTT)

台灣政壇性騷事件頻傳,有網友今在網路論壇發文指控,駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書,該文提及徐佩勇長期對秘書性騷擾 包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣 、私處觸摸等,秘書多次檢舉仍石沉大海,而徐佩勇4月30日榮調回國時還席開30桌。

外交部今晚發聲明回應表示,外交部「4月間獲知有關徐前大使疑似性騷擾情事,認為事關重大,已立即依相關規定採取處置措施,將徐前大使解職並調部,本案刻進行調查中。 」

網路論壇PTT帳號wsp92027今晚發文表示,菲籍Patrisha Magcana 2022年畢業進入台灣駐菲律賓大使館 ,成為大使秘書,「不料徐佩勇是魔鬼」,長期對Patrisha性騷擾,包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣及私處觸摸等。

該文並發出照片寫道「Patrisha多次檢舉都石沉大海,據說是長官強壓吃案。 4月30日徐榮調回國,離開時在馬尼拉豪華海鮮大酒樓席開30桌」

該文更發出照片,疑似Patrisha Magcana 6月3日以英文在網路寫下,「除了創傷,沒有任何語言可以形容這段記憶,沒想到我會在今天這麼早哭泣著醒來(Nothing comes close to describing this memory more than traumatic. Not that I expect to be weeping so early this morning.)」

wsp92027文末寫道,「這是Patrisha的#MeToo聲音,希望能被聽到」

外交部聲明並指出,外交部對性騷擾事件採零容忍的態度,訂有「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」,並於今年3月1日進一步訂定駐外機構性騷擾申訴案件處理原則,採多元申訴管道。