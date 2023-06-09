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網控台駐菲大使性騷秘書、吃案 台外交部：解職調查中

記者程遠述／台北即時報導
有網友今在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，疑似受害者6月3日以英文在網路寫下心聲。(取材自網路論壇PTT)
有網友今在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，疑似受害者6月3日以英文在網路寫下心聲。(取材自網路論壇PTT)

台灣政壇性騷事件頻傳，有網友今在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，該文提及徐佩勇長期對秘書性騷擾包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣 、私處觸摸等，秘書多次檢舉仍石沉大海，而徐佩勇4月30日榮調回國時還席開30桌。

外交部今晚發聲明回應表示，外交部「4月間獲知有關徐前大使疑似性騷擾情事，認為事關重大，已立即依相關規定採取處置措施，將徐前大使解職並調部，本案刻進行調查中。 」

網路論壇PTT帳號wsp92027今晚發文表示，菲籍Patrisha Magcana 2022年畢業進入台灣駐菲律賓大使館，成為大使秘書，「不料徐佩勇是魔鬼」，長期對Patrisha性騷擾，包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣及私處觸摸等。

該文並發出照片寫道「Patrisha多次檢舉都石沉大海，據說是長官強壓吃案。 4月30日徐榮調回國，離開時在馬尼拉豪華海鮮大酒樓席開30桌」

該文更發出照片，疑似Patrisha Magcana 6月3日以英文在網路寫下，「除了創傷，沒有任何語言可以形容這段記憶，沒想到我會在今天這麼早哭泣著醒來（Nothing comes close to describing this memory more than traumatic. Not that I expect to be weeping so early this morning.）」

wsp92027文末寫道，「這是Patrisha的#MeToo聲音，希望能被聽到」

外交部聲明並指出，外交部對性騷擾事件採零容忍的態度，訂有「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」，並於今年3月1日進一步訂定駐外機構性騷擾申訴案件處理原則，採多元申訴管道。

外交部如接獲申訴人提出性騷擾事件申訴並確認受理後，將組成專案小組進行調查，並將調查結果送交申評會審議。

有網友今在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，該文提及徐佩勇長期對秘...
有網友今在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，該文提及徐佩勇長期對秘書性騷擾包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣 、私處觸摸等，秘書多次檢舉仍石沉大海。(取材自網路論壇PTT)

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