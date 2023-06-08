台性騷風暴燒向時力 前參選人劉仕傑遭控性騷關臉書

時代力量前議員參選人劉仕傑。(本報資料照片)

政壇近期頻爆出性騷擾 事件，一名陳姓女子在臉書 控訴，數年前遭到曾任公務員的男性政治人物「A男」性騷擾，在車內遭到強吻，甚至強拉手摸下體，超級噁心；陳女聲稱，該男曾兩度競選台北市議員落選，還自稱是民進黨 立委范雲的愛徒。被影射的疑似是曾代表時代力量參選議員的劉仕傑，昨晚劉已經關閉臉書粉專，時代力量稍晚將開記者會說明。

陳女指出，跟A男認識是因為辦活動，有天對方打電話約她出去，對方把車開到碧潭，當時已經超過十點，基本上整條街都是黑的，但碧潭橋和河岸是還有燈光的，所以一到她就說要下車散步聊，但A男堅持說留在車上聊就好。

陳女說，車上聊天過程，A男非常突然的用手臂扣住她的脖子，把她從副駕位置拉過去親，在力量不對等的情況下，只能勉力單手支撐在椅子上，另一隻手試圖推開，而同時，A男的另一隻手居然在解皮帶和褲子的扣子，拉下拉鍊，還硬把她的手拉去碰處他的私處，當下覺得超級噁心。

陳女說，因為外面街道很黑，擔心過於激烈的反抗會遇到更可怕的事，所以腦中快速的飛轉一圈，決定眼睛直勾勾的盯著對方的眼睛，用嚴肅的語氣說：「NO！我說NO 就是NO！你不是要去選舉了，你確定要這樣？」結果Ａ男居然不疾不徐的穿好褲子，甚至還繼續做這些事之前的話題，當下彷彿沒事人一樣。為了保障自己的生命安全，冷靜的跟Ａ男說，現在很晚了，要回去了，要對方在離她家有一段距離的地方放她下車。

陳女表示，A男事後還是敢在臉書上留言給她，令她感到傻眼傻眼，後來當然馬上封鎖了。之後打聽過才知道原來這位Ａ男的風評極差，特別是在份際操守上。