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劉德音：台積電能襄助「穩定」美中關係

編譯季晶晶／綜合外電
台積電6日上午舉行股東會，董事長劉德音表示，台積電有助穩定美中關係。（本報資料照片）
台積電6日上午舉行股東會，董事長劉德音表示，台積電有助穩定美中關係。（本報資料照片）

台積電周二召開股東會，日經亞洲評論聚焦地緣政治關係報導，該公司董事長劉德音尋求緩解外界對於美中緊張恐對台積電構成威脅的疑慮，指這家全球最大晶圓代工廠其實能在改善兩大強權的關係上起「重要」作用。

劉德音認為，如果台灣整體晶片產業持續壯大，對地緣政治將有正面影響。他在股東會上說：「如果中國大陸和美國都認為他們不能沒有台積電，那麼我們的晶片、台積電和台灣的旗艦晶片產業，就能在穩定雙方之間緊張關係上扮演重要角色。」

此前，有「股神」之稱的億萬富豪投資人巴菲特公開表示，地緣政治緊張情勢是他旗下波克夏公司大砍台積電美國存託憑證持股的「一項考慮因素」。

但台積電自己進行的客戶調查顯示，客戶對該公司的信任度攀升。劉德音說：「輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，委託台積電的晶片生產非常安全，這顯示客戶信任我們。這事不能只聽政客的說法。」

但台積電也證實，仍與客戶合作在美國、日本和中國等地擴產。該公司對於首次在德國設廠「感覺還不錯」，儘管必須與當局不斷磋商爭取補助，並評估當地供應鏈和勞動條件。

台積電執行長魏哲家補充，該公司仍致力於長期根留台灣：「我們的3奈米，未來的2奈米和1.44奈米產能都將大部分留在台灣。」

台積電 晶片 股東會

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