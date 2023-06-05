「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

台積電 美國亞利桑納州 廠將於2024年量產4奈米，近日傳出前任、現任美國員工上網吐苦水。台積電強調，內部著重溝通管道暢通，此外，每周平均工時並未超過50小時，提供員工平衡生活環境。

美國財星雜誌（Fortune）報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，周末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」

台積電另1名工程師今年1月寫到，「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

台積電對此表示，過去2年每周平均工時都沒有超過50小時，只有少數推動新製程或趕建新廠例外，因密集拉升學 習曲線，工時會超過50小時，但有周工時60小時的警戒線。

台積電表示，提供員工平衡生活的環境，公司責無旁貸。隨著加速全球布局，跨國人才管理及文化融合是台積電當前的要務，此外，在選才、育才、留才及用才方面擬定完整配套措施，並著重內部溝通管道暢通。

因應員工人數不斷成長且結構組成廣泛，台積電秉持擁抱多元意見並營造共融工作場域的理念，在既有的13個廠區勞資會議外，以晶圓為諧音增設以組織為單位的「晶園會議」，透過調整勞資會議名稱，呈現公司與員工彼此協同合作的園地概念，提升溝通效能。

台積電同步建置專屬系統「晶園會議反映管道」，員工代表可視反映人意願以匿名或非匿名方式向業務單位傳遞意見且及時獲得回應，並於每季「晶園會議」與代表針對未決的意見進行雙向討論。

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