我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

何志偉遭控肢體性騷擾 手臂寫電話號碼「記得來找我」

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委何志偉(中)。(本報系資料照片)
民進黨立委何志偉(中)。(本報系資料照片)

民進黨性騷擾風波未平，有男網友今天在臉書指控，自己在8年前被時任台北市議員、現任民進黨立委何志偉肢體性騷擾，對方以刻意、緩慢的方式一路撫摸他的前臂，甚至在右前臂寫下一串手機號碼，然後丟下一句「記得來找我喔，我等你。」

該名男網友晚間在臉書發文指控，8年前在社子島的福安國中公開場合，他被現任民進黨立委、時任台北市議員何志偉肢體性騷擾。

該名男網友指出，猶記得原本只是一個再平凡不過的夏日向晚，自己與當時研究所的朋友約了一起到社子島，聽取時任台北市長柯文哲市府團隊的社子島開發戶外開講，官員、民代、地方頭人與民眾輪番在台上各抒己見，何志偉則是高談其將社子島打造成阿布達比的闊論。

該名男網友說，當下只是個旁觀者身分，在台下默默聽著各種意見的他與友人，私自吐槽著何志偉不切實際也不重視地方的狂想。

該名男網友表示，民意代表來到這種場合，除了致詞刷存在感之外，不免就是把握機會與選民問候，何志偉上台發表結束後，下台與到場的民眾逐位握手、打招呼，「直到來到我們這邊的時候，完全預料之外的事情就突如其來地發生了」。

該名男網友說明，或許相對其他鄉親而言，自己與友人的確是相對年輕的存在，可能何志偉原本靠近時就已經有所盤算，對方先是問了他們怎麼會來，「知道我們非地方居民，也是相關專業背景之後，就問對於他的阿比達比狂想有何看法」。

該名男網友表示，他與友人直接講明不支持他的方向之後，「何志偉一面問我們為什麼不支持他的方案，一面雙眼直盯盯的注視著我，一面一隻手抓住我的左肩、一隻手從我的右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂……」

該名男網友說，「完全沒預料到民代會以這種程度的身體接觸，與民眾在公開場合互動的我，當下直覺腦中一片空白，完全無法反應地僵坐在那裡，任憑何志偉一路得寸進尺，直到坐在我右邊位子的仁威察覺不對勁，喝止何志偉停止他的動作，何志偉才將他已快撫觸到我胸肌的那隻手，悻悻然地收了回去。」

該名男網友再指，何志偉緊接著迅速地抽出一隻原子筆，在完全未經同意的情況下，一隻手緊抓著他的右手，另一隻手快速地在右前臂上寫下一串手機號碼，然後注視著自己，做了個打電話的手勢，丟下一句「記得來找我喔，我等你」，最後直接從後面離開。

該名男網友指出，稍微回過神之後，只感覺到無比的噁心，趕緊將何志偉強硬粗暴寫在右前臂上，那串電話號碼盡快地擦去，後來那天其他上台的與會者的發言、官員的打高空回應，他完全記不得了，「滿腦都是我到底做了什麼，才會讓一個根本素昧平生的政治人物，認為他可以在公開場合，以這樣方式接觸他人的身體？」

該名男網友表示，希望各種騷擾與傷害，不再被相對具權位優勢的人們所建構的「大局為重」所噤聲，雖然或許晚了，但是受過傷害的他們，都能成為編織可以接住更多人的網的一絲繩線，以溫柔撐起堅強。

性騷擾 民進黨 手機

上一則

綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來

下一則

高嘉瑜駁斥收紅色捐款政治獻金 指惡意抹黑一律提告

延伸閱讀

綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來

綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來
台總統府資政涉性騷？府：沒有調查權 會持續關心

台總統府資政涉性騷？府：沒有調查權 會持續關心
總統府資政被控涉性騷？ 賴清德喊話受害者：不必大局為重

總統府資政被控涉性騷？ 賴清德喊話受害者：不必大局為重
「人選」編劇控作家貝嶺性騷慣犯 數女揭「按摩解開我胸罩」

「人選」編劇控作家貝嶺性騷慣犯 數女揭「按摩解開我胸罩」

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」