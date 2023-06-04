何志偉遭控肢體性騷擾 手臂寫電話號碼「記得來找我」

民進黨立委何志偉(中)。(本報系資料照片)

民進黨性騷擾 風波未平，有男網友今天在臉書指控，自己在8年前被時任台北市議員、現任民進黨立委何志偉肢體性騷擾，對方以刻意、緩慢的方式一路撫摸他的前臂，甚至在右前臂寫下一串手機 號碼，然後丟下一句「記得來找我喔，我等你。」

該名男網友晚間在臉書發文指控，8年前在社子島的福安國中公開場合，他被現任民進黨立委、時任台北市議員何志偉肢體性騷擾。

該名男網友指出，猶記得原本只是一個再平凡不過的夏日向晚，自己與當時研究所的朋友約了一起到社子島，聽取時任台北市長柯文哲市府團隊的社子島開發戶外開講，官員、民代、地方頭人與民眾輪番在台上各抒己見，何志偉則是高談其將社子島打造成阿布達比的闊論。

該名男網友說，當下只是個旁觀者身分，在台下默默聽著各種意見的他與友人，私自吐槽著何志偉不切實際也不重視地方的狂想。

該名男網友表示，民意代表來到這種場合，除了致詞刷存在感之外，不免就是把握機會與選民問候，何志偉上台發表結束後，下台與到場的民眾逐位握手、打招呼，「直到來到我們這邊的時候，完全預料之外的事情就突如其來地發生了」。

該名男網友說明，或許相對其他鄉親而言，自己與友人的確是相對年輕的存在，可能何志偉原本靠近時就已經有所盤算，對方先是問了他們怎麼會來，「知道我們非地方居民，也是相關專業背景之後，就問對於他的阿比達比狂想有何看法」。

該名男網友表示，他與友人直接講明不支持他的方向之後，「何志偉一面問我們為什麼不支持他的方案，一面雙眼直盯盯的注視著我，一面一隻手抓住我的左肩、一隻手從我的右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂……」

該名男網友說，「完全沒預料到民代會以這種程度的身體接觸，與民眾在公開場合互動的我，當下直覺腦中一片空白，完全無法反應地僵坐在那裡，任憑何志偉一路得寸進尺，直到坐在我右邊位子的仁威察覺不對勁，喝止何志偉停止他的動作，何志偉才將他已快撫觸到我胸肌的那隻手，悻悻然地收了回去。」

該名男網友再指，何志偉緊接著迅速地抽出一隻原子筆，在完全未經同意的情況下，一隻手緊抓著他的右手，另一隻手快速地在右前臂上寫下一串手機號碼，然後注視著自己，做了個打電話的手勢，丟下一句「記得來找我喔，我等你」，最後直接從後面離開。

該名男網友指出，稍微回過神之後，只感覺到無比的噁心，趕緊將何志偉強硬粗暴寫在右前臂上，那串電話號碼盡快地擦去，後來那天其他上台的與會者的發言、官員的打高空回應，他完全記不得了，「滿腦都是我到底做了什麼，才會讓一個根本素昧平生的政治人物，認為他可以在公開場合，以這樣方式接觸他人的身體？」

該名男網友表示，希望各種騷擾與傷害，不再被相對具權位優勢的人們所建構的「大局為重」所噤聲，雖然或許晚了，但是受過傷害的他們，都能成為編織可以接住更多人的網的一絲繩線，以溫柔撐起堅強。