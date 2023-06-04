綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來

國民黨立院黨團總召曾銘宗（左）陪同國民黨總統參選人侯友宜參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。記者葉信菉／攝影

民進黨 性騷案延燒，國民黨 立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，國民黨團1月在立法院提案要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾 申訴處理的法制漏洞，但遭近60位民進黨立委「吃案」全數否決。遭范雲在臉書嗆「國民黨反性騷擾是世界級笑話」。曾今反指誰在講笑話？請她站出來接受各界檢視。

曾銘宗今天受訪反駁，什麼是笑話？這是當時國民黨要求行政院檢討相關法規和性侵害通報機制，1月19日公開表決，民進黨委員全部按燈反對，「什麼是笑話？看看誰在講笑話，請她站出來」，大家把錄影帶調出來，看看誰在講笑話。

對於國民黨立委傅崐萁被指涉性騷擾，曾銘宗表示，昨天黨中央以出來發表意見，現在各界有要求進一步調查，國民黨團贊成，他希望不要各說各話，進一步調查還原當時的情況，越快調查越好。

媒體詢問，是否擔心黨內恩怨浮上檯面？曾銘宗，絕對不會，既然面對問題，那就坦然面對，沒有所謂黨派的問題，只有事實和調查的問題。

對於侯友宜表態要調查傅崐萁性騷案，被外界戲稱是「侯、傅大戰2.0」（指侯友宜當初反對選策會名單有傅崐萁，昨天又表達對傅性騷案絕不寬貸）。曾銘宗表示，講這種話的人一點常識都沒有，講這種話的人難道不希望調查嗎？誰講的，第一個先調查他，是哪個電視台還是哪個媒體在講，他不贊成調查嗎？莫名其妙。