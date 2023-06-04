曾柏文被指深夜在車上性騷 國民黨：已無合作關係

被指控涉性騷的國民黨智庫無給職副研究員曾柏文。圖／取自曾柏文臉書

國民黨 立委傅崐萁昨才遭媒體人指控性騷 ，國民黨今再傳性騷案。國民黨智庫副研究員曾柏文，被指控在「端傳媒」任職評論總監期間，以工作為由邀女作家、記者到車中獨處，其中有記者指控曾柏文曾把手放在她膝蓋和肩上停留。國民黨表示，目前與曾已無合作關係，如需要國民黨協助，會做妥適處理。

作家吳曉樂昨天在臉書指控，與「端傳媒」合作期間，曾柏文曾以討論文章名義，晚間邀請她到車內聊天，最後忘了怎麼結束的，只記得自己一直有快要窒息的感覺，「總之我『大致完好』、筋疲力盡地下車了」。「端傳媒」前特約記者趙思樂也指控，曾也曾深夜開車約她到深夜停車場聊天。

國民黨表示，據了解，曾柏文為智庫無給職特約副研究員，以前曾有專案合作，現今並無合作關係，相關事件當事人也已公開表達接受曾柏文之道歉，一切尊重事件當事人感受與處理。如有需要國民黨協助部分，會秉持堅決守護性別平等及女性權益立場，循既有性平調查機制妥適處理。

國民黨智庫也回應，關於涉性平爭議的曾柏文，為智庫無給職特約副研究員，與智庫其他無給職顧問及特約研究員同樣非智庫員工，僅曾就專案提供諮詢，目前並無合作計畫，而曾遭指控之爭議事件時間及地點，亦不在智庫。

國民黨智庫強調，智庫向來重視性別政策及性平教育 ，尊重爭議事件之女性當事人的感受與處理，如有需要本會協助，將秉持守護性別平等及女性權益立場處理。

國民黨則重申，對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及該黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置；無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間。