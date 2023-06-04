校友指控王丹性騷 台灣清大聲明：性平調查完成前應暫停開課

清大人社院學士班系學會今發聲明，強調支持當事人挺身而出說明事件原委。示意圖。(本報資料照片)

中國民運人士王丹 曾受聘台灣清華大學社會學研究所客座助理教授，近期卻爆出性騷擾 案，除了當事人李姓男子外，昨又有清大人社院學系友指控，10多年前王丹受聘清大時曾對他性騷；對此，清大人社院學士班系學會今發聲明指「我們不能就這樣算了」；校方也回應，有關王丹在2010到2015年任職期間疑似違反性別平等法，若經調查確認違反性平法，王丹將無法在台灣任何大學任教。

清大表示，王丹曾在2010年到2015年受聘於人文社會學院，2022年8月1日至2023年1月31日擔任社會所客座助理教授，目前並未在校任職。

有關王丹在2010到2015年任職期間疑似違反性別平等法，校方已通報教育部 ，預計5日聯繫受害當事人並詢問申請性平調查的意願，如事涉公共利益、有多人受害，校方亦可主動調查。若經調查確認違反性平法，王丹將無法在台灣任何大學任教。

該名男子在臉書發文，指他於2010年剛考上清大人社系所，校方在同年也聘請王丹到校開課，當時王很喜歡在課後到學生宿舍交誼廳跟學生們喝酒聊天，某次王與學生在KTV聚會，並坐在他與男友中間，王在毫無掩飾的情況下竟將右手伸進他的衣服撫摸腰部，被騷擾的不適感是一回事，但當下他非常生氣，非常生氣，怎麼敢在他男友面前手伸進來吃豆腐。

清大人社院學士班系學會今發聲明，指系學會支持被行為人挺身而出說明事件原委，理解被行為人事發當時的情緒和反應。系學會將盡全力協助被行為人提出性平申訴、轉介心理諮商資源或法律協助資源，並持續監督學校各校級組織和教學單位的因應策略與改善措施。

系學會表示，目前學校已針對該起校園性平事件進行校安通報，性平會將依法對該起性平事件啟動調查程序。系學會將要求校方與性平會主動聯繫曾修習該名兼任客座教師開授課程的學生和助教，並提供正式申訴管道的相關資訊給曾經修課的學生和助教。

雖然該名教師目前與學校沒有聘任關係，系學會現任會長林芝婷已於6月3日與該名教師的擬聘單位聯繫，初步了解該教學單位的後續行動與相應行政程序。

系學會呼籲，在性平會調查程序完成之前，該教學單位應暫停該名教師下學期擬開授的課程，盡力降低學生的人身風險，積極維護學生的受教權，建構安全友善的學習環境。

系學會說，自創系至今，清大人社即致力推動自由開放的學習風氣，並努力營造性別友善的學習場域。系學會為保障全體學生的學習權益、人身安全、性自主權等基本權益，共同呼籲台灣社會應該正視性犯罪對任何人所造成的傷害，更不容許校方各級單位忽視全體學生的學習權益。

最後，若有相關經歷的同學或系友需要支持，系學會將協助通報性平會，陪伴其完成正式申訴流程。若有需要心理諮商資源，將聯繫諮商中心提供服務。若有需要法律資源，將要求學校提供諮詢和協助。