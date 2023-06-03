我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

解放軍台海意圖衝撞 迫使美艦改變航道

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

記者林麗玉／台北4日電
王丹。(記者許君達／攝影)
王丹。(記者許君達／攝影)

台灣一名李姓男子指控遭六四民運人士王丹9年前在美國紐約性騷擾與猥褻，台北時間4日早上他在台北市議員林亮君陪同開記者會，指控王丹以六四民運的光環踐踏他與其他年輕學生，面對王丹，他猶如中國六四民運時面對坦克車的人，他還提出多項佐證，並限王丹在6月6日前道歉，否則將提告。

李先生記者會上指出，九年前他接到王丹邀約前往美國，卻在紐約旅館遭到六四民運人士王丹強吻與推倒床上企圖性侵，他最後是以剛開過手術身體不適，王丹才罷手。他曾無助地向王丹的謝姓助理求助，謝姓助理卻說王丹是開玩笑帶過，未有任何協助，並持續遭受王丹言語騷擾、玩笑挑逗。之後王丹還帶他回美國加州的住家，他把自己鎖在客房，盡量不與王丹獨處，最後是用「在台灣有其他事」才提早返台。

李先生強調，2014年5月間王丹邀請他同赴紐約，當時他把王丹視為前輩與師長般崇拜，他是用對「名人幢幜」才會隨同王丹前往紐約；他不是中共的政治打手，他只是一個被王丹性騷擾被害人。

李先生說，王丹以「反對中共政權」、「六四光環」自居，卻欺侮像他這樣無助且崇拜他的年輕學生。面對指控王丹曾說忘了，沒關係「我讓你緩一緩」，如果在6月6日前，王丹沒有在臉書對曾騷擾或傷害過的人道歉，將正式提告。

李先生現身記者會，指控王丹猥褻，並出示王丹美國住家圖片。(影片截圖)
李先生現身記者會，指控王丹猥褻，並出示王丹美國住家圖片。(影片截圖)
李先生現身記者會，指控王丹猥褻。(影片截圖)
李先生現身記者會，指控王丹猥褻。(影片截圖)

➤➤➤「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾 台男提證據下通牒

➤➤➤台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

王丹 六四 性騷擾

上一則

六四34周年 馬英九籲中國面對歷史 提醒蔡政府反求諸己

下一則

「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾 台男提證據下通牒

延伸閱讀

流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了

流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了
被影射性騷女記者 國民黨立委傅崐萁發聲了

被影射性騷女記者 國民黨立委傅崐萁發聲了
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰
遭指未正面回應性騷案 王丹：與記憶有巨大落差

遭指未正面回應性騷案 王丹：與記憶有巨大落差

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31

超人氣

更多 >
全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命
30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊