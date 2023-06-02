民進黨性騷吃案風暴 蔡英文臉書致歉 陳建仁：絕對零容忍

民進黨性騷吃案風暴愈燒愈大，蔡英文總統被3日在活動中被媒體追問看法，但蔡並未回應。(記者游明煌／攝影)

民進黨 性平風暴連環爆，2天遭揭發4起黨內性平爭議案件。蔡英文 總統於台北時間2日晚間透過臉書表達最深的歉意。3日一早蔡英文和行政院長陳建仁到基隆外木山騎腳踏車，媒體喊話蔡英文對性平事件看法，但蔡並沒有回應；陳建仁則受訪指出，對於性騷擾 或是性侵犯的事件，絕對是零容忍，政府要持續來加強推動性平教育。

蔡英文今天上午8時30分，與陳建仁、交通部長王國材等，到基隆外木山湖海灣喵喵咖啡旁廣場，出席交通部「2023世界自行車日全台環騎活動」，一起騎腳踏車瀏覽外木山美麗海景。媒體在蔡總統騎車經過時喊話，詢問對性平事件看法，但蔡英文沒有反應，也沒停下來。

陳建仁則在接受媒體訪問時，對於媒體詢問怎麼看民進黨性平風暴連環爆，2天遭揭發4起性平爭議案件，黨內該如何究責？才能給被害人公道？民進黨連日爆性騷或吃案事件，網路上輿論不少，恐影響民眾對執政黨的信任及支持等問題，表達他的看法。

行政院長陳建仁3日受訪表示，對性騷性侵絕對零容忍。(記者游明煌／攝影)

陳建仁說，近日看到有多起被揭露的性騷擾案件，對於受害人的經歷，都感到相當地不捨和痛心，他認為應該給予最好的保護。不管是政黨，或者是政府機關、民間團體，對於性騷擾或是性侵犯的事件，絕對是零容忍，政府要持續來加強推動性平教育。

陳建仁表示，更重要的，也讓性平事件發生的機會降到最低，政府和民間也要來建立一個安全而有責的性平通報及處理機制，讓受害者不要再受到二度傷害，把性平教育還有性平觀念，能夠落實到社會上的每一個角落。

蔡英文2日晚間透過臉書表示，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，感到很不捨和痛心，身為前任黨主席，責無旁貸，表達最深的歉意。