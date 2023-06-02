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民進黨性騷連環爆 檢辦案有感:最恐怖的是結合權勢霸凌

記者柯毓庭／新北即時報導
民進黨性騷案連環爆，秘書長許立明（左二），下午與副秘書長楊懿珊（左一）、性平部主任李晏榕（右二）、發言人張志豪（右一）舉行記者會，向被民進黨傷害的被害人與社會大眾鞠躬道歉。(記者林澔一／攝影)
民進黨性騷案連環爆，秘書長許立明（左二），下午與副秘書長楊懿珊（左一）、性平部主任李晏榕（右二）、發言人張志豪（右一）舉行記者會，向被民進黨傷害的被害人與社會大眾鞠躬道歉。(記者林澔一／攝影)

民進黨繼前天爆發性騷吃案疑雲後，今天持續延燒，又爆發多起性騷吃案疑雲，目前已累計四起。一名資深檢察官分享近期辦案有感而發，直言性騷擾最恐怖的不是性騷擾本身，「而是他通常會結合職場權勢與霸凌，那是一座讓你很難受，但為了一口飯你逃不掉也躲不開的牢籠」。

日前一名民進黨女性前黨工爆料，遭前黨工、人稱「輝哥」的薛姓導演性騷擾，今天性騷疑雲持續延燒，一名女黨工再爆料，被同事性騷擾後向時任青年部主任的主管蔡沐霖報告，蔡竟檢討被害人，還聯合同事霸凌她；隨後台北市議員何孟樺再出面爆料，組織部副主任林男固曾性騷擾當時的同仁，但後來處理結果不是十分圓滿，「我一直非常非常在意」；另外還有一名曾在民進黨青年部工讀的女子在臉書說，她當時遇到職場性騷擾，頻頻被約看夜景、泡湯，向上司求救卻被冷回「那妳推掉就好了」，她還因此罹患PTSD貼文貼出後，時任青年部主任的該女主管吳濬彥傳訊向她道歉。

該名檢察官解釋，會有感而發主要是近期辦案的感受，不是在講民進黨的性侵疑雲，「不過其實都是一樣的」，並認為最悲哀的是，處理這些事情的主管有許多都是女性主管，感嘆「女人何苦為難女人」。

檢察官說，這種職場性騷擾無所不在，「被害人來我法庭都在哭，而且他們都在發抖，就算講的是前幾年的事情，一旦我問她，她們還是會發抖，你就知道這種事情對被害人來說有多恐怖」。

性騷擾 民進黨 檢察官

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